「防騙視伏APP」升級版　自動偵測可疑來電及網站發出即時警示

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科推出「防騙視伏App」流動應用程式，協助公眾辨識詐騙及網絡陷阱。「防騙視伏APP」即日起新增功能，包括自動配對用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫，如吻合手機會即時發出警示；另外增設公眾舉報平台，方便市民舉報詐騙資料。



「防騙視伏APP」更新，即日起新增功能，包括自動配對用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫，如吻合手機會即時發出警示；另外增設公眾舉報平台，方便市民舉報詐騙資料。

警務處升級版「防騙視伏APP」正式推出 ，為加強市民的防騙保護，減低受騙風險，APP新增兩項功能：「自動偵伏」、「舉報騙局」。

新增的「可疑來電警示」及「可疑網站偵測」功能，自動把用戶電話所接觸的來電及網站與防騙視伏器資料庫進行配對。若配對吻合，手機會即時發出警示，提醒用戶提防中「伏」。

另外增設「公眾舉報平台」，方便市民舉報詐騙資料，資料經收集並進行分析後會輸入資料庫，與民攜手打擊騙案。

2023年每13分鐘便有一宗騙案，每日騙案的平均損失高達 2500萬。自動偵伏，舉報騙局。下載或更新至升級版「防騙視伏APP」方法：

蘋果 App Store：

https://apps.apple.com/....../%E9%98%B2....../id1663109821

安卓 Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details......

華為 AppGallery：

https://appgallery.huawei.com/app/C107839939

更多資訊：

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