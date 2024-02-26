元朗藥妝店貓店長「番茄」疑被偷　抱貓女遇熟客查問扮店員甩身

元朗發生懷疑偷貓案。今午（26日）2時許，福德街一間藥妝店未滿1歲的貓店長「番茄」，懷疑遭一名女子抱走。店主李小姐向《香港01》透露，有熟客一度認出「番茄」上前查問，有人訛稱是藥妝店店員，最終成功脫身離去，直至熟客通知才揭發事件報警。警方將案列作「盜竊」跟進，李小姐呼籲市民如發現「番茄」蹤影，請立即致電通知店方。



元朗福德街一間藥妝的貓店長「番茄」懷疑被偷，涉事女子抱着牠向元朗港鐵站方向離開。（李小姐提供）

李小姐受訪時表示，「番茄」去年3月在一間祠廟內出生，另有胞妹「番薯」，其後遇上滂沱大雨，渾身濕透，被廟方人員救起，最後被李小姐收養，牠們連同藥妝店原本養的兩隻貓一同生活，4隻貓咪均「好乖、好多人鍾意」，平日亦會到店外玩耍。

元朗福德街「國宇藥妝」未滿1歲的貓店長「番茄」懷疑被偷，牠平日在店內生活，深得顧客喜愛。（李小姐提供）

今午2時許，有熟客發現一名女子抱着一隻貓，向元朗港鐵站方向走去。熟客認出女子懷中小貓正是「番茄」，一度上前查問，惟對方自稱是藥妝店店員，最後脫身。熟客感事有蹊蹺，致電藥妝店欲查詢，惟店內電話打不通，於是親自到店通知店員。

元朗福德街「國宇藥妝」未滿1歲的貓店長「番茄」懷疑被偷，涉事女子抱着牠向元朗港鐵站方向走去。（李小姐提供）

李小姐續稱，她與同事起初以為有人誤會「番茄」是流浪貓才把牠抱走，經熟客通知事件經過後，立即報警。從她提供的照片見到，涉事女子蓄啡色長髮、身穿深藍色連身衣及波鞋，孭着一個斜孭袋、手持一個紅色環保袋。「番茄」被她抱着時到處張望，狀似想掙扎逃走。李小姐呼籲市民如發現「番茄」蹤影，可致電2191-6681通知店方。

元朗福德街一間藥妝店的貓店長「番茄」懷疑被偷，警員接報到場調查。（李小姐提供）

警方表示，於今午2時10分接獲元朗福德街一店舖的職員報案，指店內一隻貓被偷，案列作「盜竊」處理，元朗警區刑事調查隊第7隊人員接手跟進。