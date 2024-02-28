銅鑼灣錶行劫案CCTV｜賊人掟走入店女子　不足1分鐘掠$612萬名錶

銅鑼灣今午（28日）發生搶劫案，3名蒙面男分別持錘和開山刀闖入富明街一間錶行，掠走25隻、總值約612萬元手錶後逃之夭夭。案發一刻片段曝光，整個劫案過程在不足1分鐘內發生。從閉路電視片段可見，一名女子起初在店外門前注視着玻璃飾櫃，其後開門欲進入店內，賊人此時現身，一名穿戴粉紅色手套及持棍的黑衣蒙面男扯開女子，將她掟向馬路。另外兩名蒙面黑衣劫匪隨即趕至衝入錶行，其中一人手持大錘，用力扑爛玻璃飾櫃；另一人則手持黑色袋，待玻璃飾櫃被打碎後，二人馬上伸手掠走玻璃飾櫃內的手錶。最先到店的劫匪則一直頂着店門方便同黨脫身，以及在旁「睇水」，3名劫匪得手後迅速逃去。



至於本欲走進錶行而被扯走的女子，幾乎跌出馬路，爬起身後隨即跑往對面馬路，幾乎被駛至私家車撞倒，幸司機及煞車才未有釀成意外。錶行外原有一輛電單車停泊，鐵騎士見到發生劫案，馬上開車離去。而劫案期間最少有7名途人行經錶行，但疑未知店內正有人打劫。



銅鑼灣今午（28日）發生搶劫案，3名蒙面男分別持錘和開山刀闖入富明街一間錶行，掠走25隻、價值約612萬元手錶後逃之夭夭。

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案發於今日（28日）下午2時，銅鑼灣富明街一間錶行發生搶劫案。警方接報3名南亞裔男子闖入錶行，分持錘和開山刀，掠去25隻手錶，約值612萬元，得手後乘私家車逃去。事件中暫未有受傷報告，警方正封鎖現場調查。現場所見，錶行有玻璃飾櫃被砸爛，碎片遍地，大批警員在場調查。

▼銅鑼灣錶行劫案現場▼



大批警員在錶行調查。（翁鈺輝攝）