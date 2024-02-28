承建商職員疑輕生　管理層發電郵控精神暴力　業主養和：不作推測

社交平台及網上討論區流傳有工程承建商人員以「向精神暴力說不！向情緒施壓說不！」為題，發電郵向養和醫院的項目管理人員反映其同事被持續「精神施暴」及「不公道施壓」，信中更詳列四點團隊「不接受」的事項，包括被侮辱及當眾指罵、咆哮呼喝及吐口水的行為，直言醫院項目管理人員要正視問題。據知，事件懷疑與承建商有職員因職場問題尋死有關，故有人發電郵「控訴」。據了解，本周一（26日）清晨一名鄧姓28歲男子，於筲箕灣耀東邨墮樓身亡。

養和醫院回覆指，就其工程承建商一名員工突然離世感到難過，並向其親友同事表示最誠摯的慰問。養和正了解事件，因此不會對該事件作出任何推測或假設。《香港01》亦已向工程承建商查詢事件，暫未獲回覆。



社交平台及網上討論區流傳有工程承建商人員以「向精神暴力說不！向情緒施壓說不！」為題發出電郵。（網上圖片）

網傳的電郵內容以「向精神暴力說不！向情緒施壓說不！」為首，昨日（27日）中午12時發送予至少七名疑似養和醫院的項目管理人員。據知，撰寫電郵的是工程公司一名管理層，內容指團隊接受合理的批評及建設性的評語，但有四項「不接受」，包括（1）不接受對個人能力及資歷作出言語攻擊及侮辱；（2）不接受對工作架構下游的合約受聘團隊咆哮呼喝及對低級崗位當眾指罵；（3）反對因不滿足工作表現向個人施以懲罰性抨擊、反對偏見先行隨意把小節無理鬧得嚴苛；以及（4）反對以粗暴撕破扔擲並向工作團隊咆哮呼喝為垃圾，以為刻意向工作團隊吐口水作表達不滿。

信中又提到「屢次或持續作出精神施暴的（人）」，要誠心向以前或當下的受害者尋求原諒，「望勿以收斂作回避」。撰文者又指，若啞忍同事被「不公道施壓」，他亦是共犯，故必須代表同事「嚴正拒絕精神暴力的存在」，更形容「情緒施壓的可怕效果」其實不亞於「肢體暴力帶來的傷害」，希望該醫院的項目管理人員正視問題。

據知，事件涉及養和醫院位於港島東區的一個工程項目，疑有一名工程承建商職員近日受職場問題困擾尋死，引發今次有人電郵「控訴」。

養和醫院。(資料圖片)

據了解，本周一（26日）清晨6時半，一名28歲鄧姓的建築工頭，被發現倒臥於耀東邨一大廈對開，當場不治。死者近日曾向母親表達工作上的困擾，不排除他因為工作壓力而輕生。

養和醫院回覆《香港01》查詢時指，就其工程承建商一名員工突然離世感到難過，並向其家人、朋友和同事表示最誠摯的慰問。養和正與相關方面聯繫以了解事件，因此不會對該事件作出任何推測或假設。養和會本着關懷和同理心，以及尊重個人私隱和保密性的原則處理事件。

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