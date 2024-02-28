煙草稅增加同日　海關錦田搗千呎私煙倉檢$757萬貨　拘51歲男司機

政府在今日（28日）公布的《財政預算案》，宣布增加煙草稅，每支煙即時加稅8毫。海關今午在錦田進行反私煙巡查，搗破一個面積約1,000呎的鐵皮屋私煙儲存倉庫，起獲161萬支私煙，市值約757萬元，以最新煙草稅額計算，應課稅值約533萬元，一名報稱為司機的51歲中國籍男子被捕。海關相信已搗破私煙集團旗下一個為新界西北供貨的具規模私煙儲存倉庫。



海關拘捕一名51歲男司機。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科調查主任郭威表示，海關人員於今午（28日）在錦田一帶進行反私煙巡邏，看見一名男子形跡可疑，遂上前截查，並突撃搜查現場一個面積約1,000呎的鐵皮倉。涉事男子當時打算將私煙搬到貨車上，懷疑準備派送私煙。其後海關人員在鐵皮倉內共搜出161萬支懷疑未完稅香煙，市值約757萬元，應課稅值533萬元。人員隨即拘捕一名51歲報稱司機的男子，相信為涉案倉庫的管理及營運人員。

海關於錦田一個約1,000呎的鐵皮屋檢獲161萬支私煙，市值約757萬元。（羅日昇攝）

郭威稱，該鐵皮屋私煙儲存倉庫位置處於民居附近，倉庫採用多層閘門設計，外圍亦有加設鐵欄，相信不法分子希望利用複雜的格局，逃避海關人員偵查。海關相信涉案私煙會供應給新界西北一帶的煙民，相信海關是次已經搗破私煙集團旗下一個具規模的儲存倉庫。調查顯示，不法分子已租用該倉庫數個月，海關會繼續這查私煙來源及去向。

煙草稅剛調高，海關稱暫未發現私煙活動因而有增加趨勢。買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。