裝修公司隱瞞財困收$9.6萬元工程費後失聯 董事被判監8個月
一間裝修公司自2021年9月起受委託進行裝修工程，涉分別兩次收取費用時，隱瞞公司財困狀況，又以不同藉口拖延工程，最終失聯。海關其後拘捕涉事公司董事兼銷售人員，經調查發現，被告將事主支付的9.6萬元工程費用於公司其他開支，卻未曾為事主安排任何裝修工程。案件今日（29日）於法院審訊，涉案董事及其裝修公司均承認一項「應用虛假商品說明」罪，法庭指被告在明知情況下向受害人作出虛假商品說明，同時考慮到被告未能作出賠償，最終判處被告即時監禁8個月，其裝修公司亦被判罰款3,000元。
案情指，事主於2021年9月委託涉事裝修公司，在其位於粉嶺的新購物業進行裝修，包括全屋裝修及訂製傢俬。同年10月至12月，事主收到案中被告（即涉事公司董事兼銷售人員）向其發出的傢俬報價單及裝修工程報價單，總工程費為19萬元，其後事主支付總費用的一半，即9.6萬元。
事主於2021年12月中旬收樓，並通知涉事公司安排裝修工程，惟被告以不同藉口拖延，最終答應安排於2022年1月24日開展工程，不料被告翌日失聯，亦未有安排任何裝修工程。海關經調查發現，涉事公司於2021年7月出現財政困難，被告將事主支付的9萬元工程費用於公司其他開支，卻未曾為事主進行任何裝修工程。
涉案者於2022年11月9日被海關拘捕並落案起訴，其裝修公司同以傳票方式被起訴。案件今日（29日）進行審訊，被告及其公司均承認控罪，最終被裁定罪成。法庭指，被告分別兩次向事主收取費用時已面臨財困，但相關費用只是支付公司其他開支，並無用於工程相關事宜，在明知情況下向受害人作出虛假商品說明；法庭同時考慮到被告未能作出賠償，最終判處被告即時監禁8個月，其裝修公司亦被判罰款3,000元。
案件被告判刑是商品說明條例自2013年7月修訂起，法庭就裝修服務行業不良營商手法的最高刑罰。海關表示歡迎裁決，認為判刑具阻嚇作用，相信已對向業界不良分子清晰明確指示。海關會繼續關注不良營商行為，絕不姑息任何違法行為。
海關呼籲，商戶必須遵守商品說明條例；消費者購買服務時，應光顧信譽良好商戶，保留單據等文件，如遇上不良營商行為，可向海關舉報。
根據《條例》，任何人在營商或業務過程中，將虛假商品應用於任何服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。