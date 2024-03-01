海關全港反私煙行動　首階段檢$6200萬貨　半月拘538人包括買家

政府於本周三（28日）《財政預算案》中宣布增加煙草稅，每支煙即時加稅8毫。而香港海關亦於2月中旬展開代號「風暴」的全港性大型反私煙特別行動．在海陸空各個管制站及市區加強執法，致力在上中下游打擊未完稅香煙的進出口、轉口、市內分銷及儲存活動。

海關指，首階段執法行動共偵破560宗案件，檢獲共約1600萬支懷疑私煙，約1760克雪茄，以及約400克製成煙草，市值約6200萬元，應課稅值約4300萬元。行動中，海關共拘捕538人，年齡介乎18至83歲，並扣查3輛懷疑用作分銷私煙的車輛。



海關今日交代全港打擊私煙的詳情。（黃煦緻攝）

各口岸加強執法 向違規旅客罰款或檢控

鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文指，2月19日起海關在機場、港口、陸路、鐵路及渡輪的管制站展開代號「風暴」行動，加強打擊走私煙草產品的活動。截至2月28日，海關在各個口岸向17名年齡介乎27至80歲的入境旅客作出檢控，檢獲1.2萬多支未完稅香煙、40克雪茄，市值共4.2萬元，應貨稅值約3.2萬元。

海關亦向481名年齡介乎18至83歲的入境旅客作出「有代價地就罪行不予檢控安排」，即以罰款代替訴訟，涉及約7.8萬支香煙，1720克雪茄及400克製成煙草，市值共約27萬元，應貨稅價值約20萬元，罰款高達約200萬元。

旅客為偷運香煙 千方百計收藏香煙

海關發現有旅客為偷運香煙，利用各種不同的手法收藏香煙，例如將多達16條香煙收藏背包、或將香煙藏在腰間，以衣服掩飾，甚至有人用特別縫製的腰封收藏多達1000多支香煙，亦有人將大約400支香煙收藏在褲管內。

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如無申報帶200支香煙入境 需罰款5,306元

海關續指，違規旅客須繳付相等於超額攜帶的應貨稅品，以及五倍罰款，另加2000元定額罰款。由於日前財政預算案公布增加煙草稅，歐陽文舉例指，如一名旅客在扣除免稅優惠數量的香煙之後帶煙進入境，他多帶一條200支的香煙入境而沒有申報，則需繳交罰款5,306元，相較於增加煙稅之前的罰款4,506元，多出800元。

源頭打擊私煙流入 葵涌碼頭查貨櫃檢1500萬元私煙

海關致力在源頭打擊私煙流入本港，行動期間，關員於2月22日在葵湧碼頭檢查一個由阿聯酋抵港、報稱載有塑料盒及鼠標墊的40尺貨櫃，發現共有420萬支未完稅香煙藏在352個紙箱裡面。而貨櫃並無報稱的塑膠盒以及鼠標墊，檢獲的私煙估計市值1500萬元，應貨稅值1000萬，相信這批私煙主要流入本地市場。

同日海關稅收罪案調查科人員亦突擊搜查屯門區一個露天停車場的一輛中型貨車及一個40尺貨櫃，並檢獲了320萬與540萬支的私煙，市值3200萬元，應貨稅值2100萬元，並拘捕一名26歲的男子，他現正獲保釋候查。

海關稅收罪案調查科監督劉良智（左）和鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政（右）交代案情。

搗小型儲存倉及分銷中心

針對市內一些小型儲存倉及分銷中心，海關於2月21日在深水埗一個劏房單位搗破一個小型私煙倉庫，檢獲35萬支的私煙，估計市值130萬，應貨稅值86萬元，並拘捕一名53歲的女子，經調查後相信該女子租單位儲存香煙，以作供應西九龍一帶。

販賣和零售方面，海關在全港多區一共拘捕30男5女，包括25名買家以及10名的賣家，大部分被拘捕的人士，均屬購買小量私煙自用的市民。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。