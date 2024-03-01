旺角先施大廈單位起火冒濃煙　傳爆炸聲玻璃窗破裂

旺角今日（1日）發生火警。下午3時許，警方接獲多個報案，指旺角亞皆老街83號先施大廈一單位冒出濃煙，其間傳出爆炸聲，火勢十分猛烈，竄出火舌。消防聞訊到場撲救，迅速救熄。所幸，意外中無人受傷，毋須疏散，消防正調查起火原因。現場消息指，起火單位被用作倉庫。現場所見，該單位一幅大型的玻璃窗爆裂，大廈對開路面散落一地玻璃碎。



單位傳出濃煙，多名途人報案。（Facebook 香港交通及突發事故報料區 CJ Chan）

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據附近藥房職員表示，上址應為貨倉，起火時有火舌冒出，亦聽到附近單位有住戶呼救。職員指目擊爆炸一刻，「成幅玻璃出咗嚟」，玻璃碎從天而降，有途人險被擊中，幸聞「呯」一聲巨響，及時避開，沒有受傷。

有附近排檔檔主亦目擊火警及玻璃窗爆裂，指曾傳出兩下巨響，又見到附近單位有人，消防數分鐘後便到場撲救。其中一名檔主戴先生指，窗戶爆裂後仍「燒咗一陣，跟住自己都細火」，幸好當時街道沒有車經過，消防於大廈地下向起火單位射水將火救熄。另一名同樣姓戴的男檔主亦指，單位起初火勢不算猛烈，但隨即連接傳出兩下爆炸聲，第三次爆炸時玻璃粉碎，「好彩冇壓到人啲玻璃，條街唔係好多人」。

運輸署於下午4時44分表示，因火警，亞皆老街(來回方向)介乎西洋菜南街與洗衣街之間的部份行車線仍然封閉。現時上址交通繁忙。