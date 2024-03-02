新界西堆填區工人猝死　家人報收工未歸家始揭發　承辦商須交報告

屯門稔灣路「新界西堆填區擴建工程」一名64歲男工，疑昏迷地盤7小時，至今日（2日）凌晨被發現始送院，但告不治。環保署稱，死者是承辦商員工，負責土地平整工作。昨日男工收工後未歸家，家人遂通知主管，經翻查閉路電視及巡查，發現事主在地盤昏迷。環保署正調查事件，並責成承辦商須於7天內就事件向署方提交報告。



今日（2日）凌晨零時28分，「新界西堆填區擴建工程」地盤的工人報案，指發現64歲姓方男工友暈倒。救護員到場時事主昏迷，送往屯門醫院後證實不治。警員經初步調查，相信方男早於昨日（1日）下午約5時半在上址暈倒，但疑未被發現，其死因有待驗屍確定，案件列「送院時死亡」。

至中午12時許，環保署透過政府新聞處發新聞稿稱，署長徐浩光對於新界西堆填區擴建計劃地盤發現一名工人昏迷及送至醫院後證實不治，表示十分難過並向死者家屬致慰問。

新聞稿稱，環保署十分重視這宗意外，已責成承辦商必須全力配合警方及相關部門調查，並且要在7天內就事件向署方提交報告，署方亦會就事件作出調查。署方人員現正聯絡死者家屬以表示慰問，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。

死者是一名64歲男子，為新界西堆填區擴建計劃設計、建造和營運合約的分判商所聘用，負責土地平整工作。昨日下午約5時半，他在新界西堆填區擴建計劃工作完畢後未有返家，其家人通知地盤主管，經翻查閉路電視影像及於地盤範圍內巡查，發現該名工人在地盤平台地上昏迷，送往屯門醫院後證實不治。