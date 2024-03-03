涉亞博珠寶展無註冊交易逾$12萬元寶石　海關拘3人成監管制度首例

一間本地公司於2月27日至3月2日在亞洲國際博覽館舉行的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」內，涉嫌在沒有註冊的情況下進行總額12萬港元或以上的寶石交易，3名人士被捕，現正保釋候查。海關表示，案件仍在調查中，今次是自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期（即2023年4月至12月）結束後，首宗偵破的案件。



海關提醒所有貴金屬及寶石交易商，隨着過渡期經已結束，任何2024年1月1日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的非現金或現金交易。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），貴金屬及寶石交易商監管制度已於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/），舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬以上港元的相關貴金屬及寶石交易。有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站（www.drs.customs.gov.hk）或香港海關網頁（www.customs.gov.hk/tc/service-enforcement-information/anti-money-laundering/supervision-of-dealers-in-precious-metals-and-ston/index.html）。