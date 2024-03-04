勵德邨奪命火│八旬翁曾中風不良於行　伏屍床上　疑煙頭肇禍

港島大坑昨日（3月3日）晚上發生火警。昨晚9時56分，勵德邨邨榮樓一高層單位起火，大批住客報案，消防員開喉灌救，於晚上10時29分將火救熄。據了解，消防在起火單位尋獲一具焦屍，正調查起火原因。

現場消息稱，死者為一名老翁，年過八旬，為單位戶主，與其孻仔同住。事發時，死者獨自一人在家，其兒子仍未返家，事後接獲救援人員的噩耗，立即趕返寓所，協助調查。死者生前有吸煙習慣，早年曾中風，行動不便。消防於涉事單位的床上，發現死者遺體，初步不排除有人在床上吸煙，煙頭未熄燒着傢俱引致火災。據知，該單位較早時亦發生過煙頭燒着梳化意外，當時及時發現，未有釀成巨禍。

經初步調查後，消防認為起火原因無可疑，警方隨後召食環署仵工到場，將死者遺體舁送殮房，作進一步調查及解剖等。



食環署仵工將死者遺體舁送殮房。(李家傑攝)

大坑勵德邨邨榮樓一單位起火，火勢猛烈，火舌竄出窗外，黑色濃煙升上半空。（facebook 「勵德邨關注組」米奇樂園）

警方表示，男死者姓郭，87歲。警方於3月3日晚上9時57分接獲多人報案，指勵德邨邨榮樓一單位懷疑發生火警。人員接報到場，消防將火救熄。人員其後發現，一名男子倒臥於上址一單位睡房，於現場被證實死亡，死因有待驗屍後確定。經初步調查，懷疑單位內有未熄滅的煙頭意外點燃雜物引起火警。事件中有約75名住戶自行疏散到安全位置，包括30男、42女及3名嬰兒。