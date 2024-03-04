大老山公路車禍．慎入｜致命一刻！兩司機講數70秒慘變人肉保齡球

沙田大老山公路今早（4日）發生1死1傷奪命車禍，一輛私家車與一輛的士相撞後，兩司機在路中心停車「講數」，其後遭一輛貨車猛撼，68歲私家車司機不治；53歲的士司機重傷。涉事的士車尾車cam片段拍低致命一刻，可見的士懷疑切線時撞及私家車，惟原本一宗十分輕微的意外，隨着兩車停在車流不斷的公路中線而起了翻天覆地的變化，兩司機落車談判約70秒後，貨車便高速駛至，兩人避無可避，驟變「人肉保齡球」，非死即傷。



涉事的士車尾車cam顯示，的士最初沿公路快線行駛。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Bosco Chu片段截圖）

片段一開首，見到涉案的士本身在快線行駛，司機切向中線時，的士左車尾撞到本身在中線的私家車右車頭。兩車再直行約20秒後，一前一後停在中線。兩名男司機隨後下車，的士司機先查看自己車尾損毀情況，之後走近私家車。私家車司機隨後亦下車查看座駕「傷勢」。兩人隨即站在路中心指手劃腳「講數」。

的士司機與私家車司機隨後在路中心「講數」。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Bosco Chu片段截圖）

兩名司機爭執期間，公路車流不斷，當中包括不少貨車及巴士等重型車，亦多次有車駛至貼近私家車車尾時才切線避開，惟兩名涉事司機均不以為然，繼續站在路中心講數。其後，一輛貨車沿中線駛至，當時站在私家車右邊的私家車司機望向後方，慌忙後退，與的士司機一同嘗試走避，惟貨車已經駛至並猛撼私家車車尾，由兩人落車至捱撞，相距約70秒。

私家車捱撞後，被貨車推前再撞向的士車尾，的士車尾箱蓋彈起。的士司機先被私家車車身撞到腹部，再被推向的士車尾；私家車司機則遭貨車車頭直接撞到。的士被撞至轉向90度、車尾車牌飛脫，私家車則被推向路肩。

一輛貨車駛至直撞，私家車與的士司機驚見貨車，慌忙後退嘗試走避。（馬路的事 (即時交通資訊台)/Bosco Chu片段截圖）

警方於今早10時39分接報獲案，指大老山公路往九龍方向近碧濤花園發生交通意外。的士司機及私家車司機捱撞重創，初時仍然清醒，兩均被送往威爾斯親王醫院搶救，惟私家車67歲姓梁男司機送院後，延至早上11時38分不治；的士53歲姓吳男司機則額頭流血、盆骨受傷，在深切治療部留醫，情況嚴重。至於貨車58歲姓葉男司機沒有受傷，並通過酒精測試，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及危險駕駛引致他人死亡被捕。

▼大老山公路車禍後現場情況▼



的士被撞至變形。（馬耀文攝）

私家車捱撞後，被貨車推前再撞向的士車尾，的士車尾箱蓋彈起。的士司機先被私家車車身撞到腹部，再被推向的士車尾；私家車司機則遭貨車車頭直接撞到。的士被撞至轉向90度、車尾車牌飛脫，私家車則被推向路肩。

警方於今早10時39分接報獲案，指大老山公路往九龍方向近碧濤花園發生交通意外。的士司機及私家車司機捱撞重創，初時仍然清醒，兩均被送往威爾斯親王醫院搶救，惟私家車67歲姓梁男司機送院後延至早上11時38分不治；的士53歲姓吳男司機則額頭流血、盆骨受傷，在深切治療部留醫。至於貨車58歲姓葉男司機沒有受傷，並通過酒精測試，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及危險駕駛引致他人死亡被捕。