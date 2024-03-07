長沙灣奪命車禍｜警拘67歲的士男司機　涉危駕致他人死亡等三宗罪

長沙灣發生致命交通意外，一名56歲印度男子死亡。今晚（6日）10時05分，該名56歲男子駕駛一輛電單車，沿連翔道往葵涌方向行駛，當駛至近荔寶路時，懷疑電單車切線時與一輛的士相撞，電單車司機跌出車外，其後懷疑被一輛私家車輾過。惟的士和私家車於意外後均沒有停車，並駛離現場。電單車司機嚴重受傷，昏迷被送往明愛醫院治理，於晚上10時38分被證實死亡。

警方於今日（3月7日）凌晨時份，拘捕一名67歲姓馬男的士司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外發生後沒有停車」及「意外發生後沒有報警」。警方表示，被捕人現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-9000與調查人員聯絡。

不過，警方並未透露在何處尋獲涉事的士及司機；至於涉事私家車，據悉其仍然下落未明，警方正追查其去向。



電單車男司機意外後倒臥路中，昏迷不醒。(讀者提供圖片)

據知，意外後警方呼籲目擊者提供資料，而涉事的士的乘客聯絡警方及提供車牌。警方根據車牌資料，於凌晨時分拘捕67歲姓馬男的士司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外發生後沒有停車」及「意外發生後沒有報警」。

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