長沙灣奪命車禍｜私家車疑輾過鐵騎士不顧而去　警拘65歲女司機

長沙灣連翔道奪命車禍，56歲印度裔鐵騎士身亡，涉事的士及私家車不顧而去。警方於今日（7日）凌晨時分拘捕涉案67歲的士男司機，警方其後再拘捕65歲私家車女司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「意外發生後沒有停車」。被捕人現正被扣留調查。消息指，事發後女司機主動聯絡警方。



案發於昨日（6日）晚上10時05分，56歲印度男子駕駛電單車沿連翔道往葵涌方向行駛，至近荔寶路時疑由左一線切線至左二線時，意外撞到一輛的士相撞，鐵騎士跌倒地上，其後懷疑被駛至的私家車輾過。惟事故後的士和私家車均沒有停下，並駛離現場。鐵騎士昏迷送院，於晚上10時38分被證實死亡。

警方於今日（3月7日）凌晨時分，拘捕一名67歲姓馬男的士司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外發生後沒有停車」及「意外發生後沒有報警」；據悉至今日早上再拘捕65歲私家車女司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」及「意外發生後沒有停車」。

被捕人士正被扣留調查。案件中西九龍總區交通部特別調查隊跟進調查。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電36619000與調查人員聯絡。

電單車男司機意外後倒臥路中，昏迷不醒。(讀者提供圖片)

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