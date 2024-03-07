17歲仔Carousell買貴貨　出空頭支票、扮銀行發短訊　涉行騙被捕

二手買賣平台「Carousell」網上購物騙案頻生，今次被捕的騙徒年僅17歲，仍然是學生。據了解，警方調查所得，2月底至3月初在港鐵站內發生3宗網購騙案，涉及的貨物均為貴價貨物，包括名牌手袋、相機及手機，價值由港幣9,000元至28,000元不等。騙徒會先以電子轉帳100元騙取賣家的信任，然後訛稱以相同電子轉賬餘額，但實質以「空頭支票」入數，並冒充銀行向賣家發送手機短訊聲稱轉賬成功。賣家不虞有詐，將貨物交予騙徒，後來始知受騙。警方調查後鎖定騙徒身份，並目擊他於昨日（6日）重施故技，遂將他拘捕。



疑犯先以電子轉帳100元予事主，騙取信任後聲稱以同一手法轉帳尾數，惟其實是以「空頭支票」過數，並冒充銀行發轉帳短訊予事主。

據了解，案中騙徒透過網上購物平台Carousell，尋找放售貴價貨品的賣家，相約到港鐵站交收。在交易當日，騙徒首先將小額現金以電子轉賬方式，存入賣家戶口。在騙取其信任後，騙徒訛稱將餘額以相同電子轉賬，但實際以「空頭支票」入數，並冒充銀行向賣家發送手機短訊聲稱轉賬成功。即使賣家查閱銀行賬戶，發現未有轉賬記錄，騙徒亦會訛稱銀行可能延遲顯示轉賬。賣家不虞有詐，將貨物交予騙徒，直至發現未有轉帳後，已經與騙徒失去聯絡。警方接獲三宗同類案件，受害人年齡介乎17至32歲。

鐵路警區特遣隊人員接報後，翻查大量閉路電視片段，成功鎖定一名可疑男子。並於昨日（6日）下午1時許在尖沙咀港鐵站內進行反罪惡行動期間，發現該名男子出現，於是對其進行觀察，目擊男子企圖以相同手法，試圖騙取一名女賣家的名牌手袋。

人員上前截查，拘捕該名報稱是學生的17歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財物」，並於其身上起回手袋。經初步調查後，相信被捕男子於交易當日，先向女事主轉帳100元，其後再訛稱轉帳另一筆4.5萬元的餘款至事主的銀行戶口，事主曾收到自稱是銀行發出的訊息，指轉帳已成功，但銀行帳戶餘額卻未有顯示，女事主其後在警方指示下向銀行核實，證實為不能兌現的空頭支票。案件由油尖警區刑事調查隊進一步調查。