五旬婦罹大腸癌　丈夫為救愛妻月花6萬買救命藥　積蓄耗盡恐斷藥

張氏夫婦的生活，本來如同一般基層家庭一樣，辛勞工作賺錢過生活，有閒錢便儲起來抽居屋，期望有朝一日做業主，擁有兩公婆的溫馨小天地，但一場突如其來的疾病，卻打亂兩人的家庭計劃。張太約四年前，不幸確診第三期轉移性大腸直腸癌，各種療法均無效，癌細胞更擴散至盆腔等部位，劇痛令她痛不欲生。夫婦絕望之際，透過基因檢測，確定一隻尚未納入藥物名冊安全網的新型口服標靶藥，配以雙標靶藥有助控制病情，但要支付每月近6萬元的天價藥費，三年療程費高達200萬元。他們散盡家財，左賒右借，勉強捱到4個月，如今已捉襟見肘，無力支付下月藥費，急需籌款救命。



夫婦二人談及過去四年的折磨悲從中來，即便是獨力撐起頭家的硬漢，亦黯然落淚，慨嘆已盡一切努力，現時只能尋求各方支援。張太亦含淚感謝丈夫的不離不棄，希望能籌得藥費完成療程，與丈夫同偕白首。



自張太患病以來，張生一直獨力撐起家庭對妻子不離不棄，但慨嘆已盡一切努力，現時只能尋求各方支援。（左朗星攝）

現年50歲的張太，健康早於2019年便出了狀況。她回鄉返港時發燒，入院檢查發現肺部有陰影，抽取組織檢驗後，發現是肺癌初期，隨即進行手術切除。她本以為已戰勝癌魔，卻沒料到會遇上更大的挫折。

由於張太早年發現有大面積大腸瘜肉，需每隔4至5個月照腸鏡逐步切除。 2020年，她照腸鏡的時候，曾發現大腸附近有陰影，當時夫婦以為只是切除瘜肉留下的疤痕，並未想到會是癌症。詎料到6月時，張太腰部劇痛難耐，透過磁力共振及抽組織化驗後，證實患上第三期轉移性大腸直腸癌。

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治療無效恐藥石無靈 癌細胞擴散引發劇痛

確診後，張太只能辭退工作養病，靠丈夫打工的微薄收入維持兩口子生計，所幸有20萬元保險賠償及張太的強積金作治療費用。醫生建議她先接受化療及標靶藥治療，待腫瘤縮小後再進行電療。由於公立醫院排期較慢，張生為了讓妻子及早得到治療，決定自費到私家醫院做電療，「做咗25次電療，大概20萬，啱啱好嗰份保險賠到。」，惜療效未如理想，他們只好再自費約13萬元，到私家醫院再做一次化療及注射標靶藥，但病情仍無起色，張生嘆道﹕「可以係話冇變化囉，做咗幾次，難聽啲講，白費呢一舊錢。」

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張太注射大量藥物進入體內，為免腎臟受到傷害，現時需要「孭尿袋」生活，走出家門時難免受人白眼，令夫婦心情低落。（左朗星攝）

去年10月，張太覆診接受正電子掃描（PET-CT），發現癌細胞已擴散至肝臟、肺部及盆腔等位置，尤以盆腔情況最為嚴重，以致臀部腫脹，令她不良於行，需依靠拐杖、輪椅代步。癌症噬骨帶來的劇烈疼痛，將張太折磨得痛不欲生，「痛到我轆嚟轆去，真係好辛苦，成日都想死」。而且她注射大量藥物進入體內，為免腎臟受到傷害，現時需要「孭尿袋」生活，走出家門時難免受人白眼，令夫婦心情低落。

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基因檢測揭口服標靶藥見效 藥費堪比黃金

張太病情持續惡化，就連醫生也直言束手無策﹕「我都無藥畀你試啦，你不如試下其他途徑，睇下有冇辦法幫到你自己，唔介意你哋試中藥，偏方都唔介意。」慶幸她獲中藥師介紹一名醫生，透過抽血進行腫瘤基因檢測，確定一種名為（BRAFTOVI）的口服標靶藥適合治病，再加上雙標靶藥，便可控制病情。

張太所使用的口服藥一盒索價9萬元，由政府幫忙購藥價格較低，但患者仍要支付3萬元藥費，配以兩針雙標靶藥一同使用，每月治療開支接近6萬元。（王譯揚攝）

癌症治療現曙光的同時，夫婦卻發現一個殘酷真相，就是口服藥價格堪比黃金。口服藥一盒索價9萬元，由政府幫忙購藥價格較低，但患者仍要支付3萬元藥費，配以兩針雙標靶藥一同使用，每月治療開支接近6萬元，對基層家庭來說實在是難以負擔的天價，張生無奈說﹕「我哋一個升斗市民，唔好話3年啦，3至5個月都頂唔順啦！」

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夫婦動用積蓄，又向親友賒借籌藥費，甚至已想好放棄早前抽到的居屋，把所有金錢都留作醫病之用。最終，張太在去年12月開始口服藥療程，病情明顯好轉，目前只有下體出血等副作用，不再受痛楚折磨，癌指數亦開始受控。然而，張生從事物流主任的月薪，扣除請無薪假照顧妻子後僅1.6萬元，而僅餘積蓄亦只夠買多半次藥物，一到3月底便耗光，張生只能向外界尋求協助，否則只能聽天由命，嘆道﹕「即係盡咗最大嘅努力，如果真係無辦法，都睇下個天點幫我哋。

張太含淚感謝丈夫不離不棄 為夫堅持抗癌

縱然前路難行，所幸夫婦互相扶持、不離不棄。張生13年前在職場結識做兼職的太太，兩人拍拖結婚，至今恩愛如昔。張太談及丈夫的付出時激動落淚，指丈夫獨力撐起頭家，奔波忙碌於工作及照顧她，關懷備至，「我自從有呢個病之後，我老公真係不離不棄，去覆診都好關心我，真係好難得。又要返工，又要生活，真係好多謝你，老公。」張太表示，為了不讓丈夫失望，她會努力與癌魔對抗，盼各界能夠伸出援手。

張太談及丈夫的付出時激動落淚，指丈夫獨力撐起頭家，奔波忙碌於工作及照顧她，關懷備至。（左朗星攝）

《香港01眾樂基金》接獲張生張太的求助，得悉他們面對的苦況，已幫忙申請墊支今期約6萬元的藥費，以解夫婦二人燃眉之急。不過，張太使用的口服標靶藥並未納入政府藥物名冊安全網，不在資助範圍內，而藥物療程長達三年，預計所需費用龐大，因此仍需外界提供援助。【請即捐款】積蓄耗盡為妻子治病 今冀眾籌取得救命藥