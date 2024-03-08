海關破兩內河船走私案　檢$2.1億貨鹿胎素、私煙、電子零件等

海關於2月29日及3月2日偵破兩宗走私案，在兩艘分別前往澳門和廣州黃埔的內河船，共檢獲超過13萬件電腦硬件、約20萬件電子產品配件、約16萬枝香煙、約1.3萬樽健康食品及約3,000盒藥劑製品。該批走私貨物估計市值共約2.1億元；如成功走私，可逃稅高達1億元。據悉，單一貨品價值最高為保健食品「鹿胎素」，估計每樽售價達5,000元人民幣。海關相信，該批貨物的最終目的地為內地，其中涉及擬往廣州黃埔內河船的一宗案件，是過去兩年以來最大宗內河船走私案，貨物總值約2億元。



據悉，單一貨品價值最高為保健食品「鹿胎素」，估計售價高達5,000元人民幣一樽。（黃學潤攝）

海關先於2月29日凌晨約1時許，在香港西北面水域，截停一艘由香港前往澳門的內河船，船上有6名內地船員，並載有大量貨櫃。關員認為一個報稱載有衣服及化妝品的貨櫃有可疑，遂將之送往屯門內河碼頭作進一步檢查，結果在貨櫃內搜出大量走私物品，包括16萬支香煙、1.7萬克龍年和兔年版雪茄、4,400支加熱煙、以及3,100盒藥劑製品等，市值1,100萬元。海關指，付貨單顯示一間本地物流公司，惟經調查後證實該物流公司從未發出有關付貨單，海關相信有不法分子偷用物流公司資料作付貨文件，企圖蒙混過關。

在另一宗案件，海關於3月2日在西北面水域，截停一艘由香港前往內地黃埔的內河船，船上有7名內地船員，並載有大量貨櫃。關員認為一個報稱載有電腦外殼、配線及清潔用品的貨櫃有可疑，其後將貨櫃送往屯門內河碼頭檢查。

海關經檢查後，從貨櫃搜出大量走私物品，包括2.8萬個電腦中央處理器、9.3萬件電腦記憶體、6,200件電腦硬碟、4,600部平板電腦、逾15萬件電子產品及配件，以及5,700樽高價值保健食品，市值約2億元。海關表示，以貨值計算，今次為過去兩年偵破最大宗內河船走私案。

海關檢獲超過13萬件電腦硬件及約20萬件電子產品配件。（黃學潤攝）

海關續稱，檢獲的高價值保健食品為鹿胎素膠囊，它聲稱支持細胞增長和保持身體健康，如成功走私內地，其售價一樽料高達5,000元人民幣。據了解，其生產地包括紐西蘭等，為單一貨品價值最貴。如整批貨物成功走私到內地，可逃避稅款3,000萬元。

海關調查顯示，有身處境外的中介人操控本地空殼公司，進行走私活動。涉事空殼公司在香港無任何實質業務，其登記地址為一所秘書公司。海關正在追查中介人的身份，將其緝捕歸案；案件仍在調查，不排除更多人被捕。

內河船走私案一個月3宗 趁大霧潮濕能見度低犯案

海域科區域巡邏船小組高級督察黃芷欣表示，海關於一個月內破獲3宗涉及利用內河船走私案，並發現不法分子藉著大霧和潮濕季節，通常在黃昏到深夜、能見度最低的時分，犯案走私。海關會加強風險管理及情報分析，利用雷達監控系統，全方位打擊走私分子利用海路進行走私活動。

海關有組織罪案調查科監督劉玉龍續稱，不法分子犯案手法粗疏，用小量已申報貨物掩飾大量走私貨物，海關因此能夠迅速偵破案件。他又形容不法分子「不惜工本」，走私大量高價值貨物，如藥劑製品等，亦嘗試拆除及重新包裝，從而騰出最大空間，收藏更多走私貨物。海關相信，今次行動已對不法分子構成沉重打擊。

海關偵破兩宗內河船走私案。（羅敏妍攝）

海關相信，兩宗案件中檢獲的貨物最終目的地為內地；如成功走私，可逃稅高達1億港元。海關又發現，不法分子不斷改變犯案模式，除了利用遠洋輪船，亦會透過流動性較高的內河船走私，因為其航線相對不固定，內港亦有不同上落貨地點，較容易逃避海關人員的偵查。

海關表示，將會採取風險管理及情報分析策略，適時開展反走私行動；強調走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。此外，任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。