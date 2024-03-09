3人涉偷身份證　做「勞作」剪貼換頭像呃網上借貸　警﹕手工劣質

警方早前接獲線報，指有犯罪團伙涉嫌盜取他人身份證明文件，然後以剪貼方式轉換頭像，利用他人的資料行騙，將偽造文件上傳至銀行的網上開戶系統，申請貸款。人員昨日採取行動，突擊搜查長沙灣海麗邨一單位，檢獲28張屬於他人的身份證明文件及銀行卡、一批製作工具、以及多張印有不同尺寸證件相頭像的貼紙，相信用作轉換身份證頭像。警方形容該批偽造文件的手工「劣質」，而且製作工具簡陋。行動中，3名本地男女涉嫌「偽造文書」及「盜竊」被捕，警方仍在調查騙徒有否成功申請貸款。



警方檢獲28張屬於他人的身份證明文件及銀行卡、一批製作工具、以及多張印有不同尺寸證件相頭像的貼紙，相信用作轉換身份證頭像。（王譯揚攝）

深水埗警區早前收到線報，指有犯罪團伙在長沙灣海麗邨一單位內，懷疑偽造身份證明文件，以詐騙手法在網上銀行取得貸款。調查顯示，騙徒透過不同途徑盜取身份證，然後以剪貼方式轉換身份證頭像，並利用寫有受害人資料的身份證明文件行騙，再將其上傳至銀行的網上開戶系統，圖瞞騙銀行身份辨識系統，完成開戶程序，申請銀行貸款。

警方昨日（8日）採取情報主導行動，突擊搜查涉事單位，發現內有2男1女，並檢獲28張屬於他人的身份證明文件，包括香港身份證、回鄉證、銀行卡、駕駛執照、以及俗稱「平安咭」的建築業安全訓練證明書。人員亦檢取一批懷疑製作工具，包括電腦、影印機、美術切割舊版、鎅刀及噴膠；亦檢獲多張印有不同尺寸證件相頭像的貼紙，相信用作轉換身份證頭像。

人員以涉嫌「偽造文書」及「盜竊」拘捕3名本地男女，年齡介乎38至41歲，他們現正被扣留調查，案件交由深水埗警區重案組第三隊跟進。警方仍在調查騙徒有否成功申請貸款。

深水埗警區重案組第三隊案件主管督察王婉欣交代案情。（王譯揚攝）

警方重申，偽造文書屬嚴重罪行，根據香港法例第200章第71條，一經定罪，最高可被判監14年；根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊罪」一經定罪，最高可被判監10年。

警方呼籲市民小心保管財物，尤其是經過人多擠迫地方時，更應小心謹慎。如有遺失，應即時向警方報失及安排補領；市民亦不應輕易向他人透露資料。