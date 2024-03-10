非洲抵港女旅客體內藏毒　暫排出1.2公斤可卡因值$100萬

海關昨日（9日）機場偵破一宗入境旅客的體內藏毒案件，拘捕一名38歲女旅客，截至今日（10）晚上9時，她在醫院共排出重約1.2公斤懷疑可卡因，估計市值約100萬元。



女子被帶往醫院進行檢查，排出85粒重約1.2公斤毒品。（海關提供照片）

被捕女子（38歲），昨日從津巴布韋哈拉雷經埃塞俄比亞阿的斯阿貝巴飛抵本港。海關人員替她清關期間發現有可疑，懷疑她體內藏有毒品，遂把她帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名女子體內藏有異物，海關人員隨即把她拘捕。截至今晚9時，被捕女子已從體內排出85粒共重約1.2公斤的懷疑可卡因。案件仍在調查中。

隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。