港男情陷樣靚身材正女網友報稱失$50萬　大崩潰欲輕生籲市民提防

一名單身多年的港男，早前收到自稱來自新加坡的陌生女子WhatsApp短訊尋找電工，兩人打開話題。對方「樣靚身材正」兼口甜舌滑，結果事主在短短一個月內情陷該名女網友，墮入溫柔鄉，雙方發展網戀。有人「打蛇隨棍上」建議他投資，並發給他一個網站連結，網頁名稱與一個馬來西亞的慈善機構相似，令他以為是合法網站，惟網站並非投資而是投注，每次充值就會送彩金。

據了解，事主頭五次均能成功提現，令他信以為真，詎料一次與對方聯名投注，因入金不足被凍結戶口，客服再三要求他入錢解凍，他始如夢初醒受騙，報稱已損失48.6萬元。事主曾多次報警，但坦言知道無法追回失款。事件對他構成極大傷害，更曾有輕生念頭，希望以此為鑒，警剔他人。警方證實接獲相關報案，列「以欺騙手段取得財產」處理。



搵「電工」變網戀 「有片有相」美貌身材兼備

事主L先生（化名）約一個月前透過WhatsApp認識一名自稱新加坡籍的女子「林X欣」，洋名Cynthia。對方傳來一則短訊稱「師傅，快些來修理一下啦」，並附有電掣被燒溶的相片，事主否認自己是維修師傅，雙方自此打開話匣子，展開共同話題，包括工作、生活以至旅行的話題。

事主指，林女操普通話，兩人以WhatsApp語音對話，不曾見面或視像通話。對方每日都會講早晨、晚安，不時分享日常生活及個人喜好，例如她喜歡吃榴槤和蝦，又轉發其食飯相、睡覺相、敷mask相，甚至有跑步時展示身材的影片。他形容林女既有美貌，且擁有傲人身材，又會甜美地稱呼他為「寶貝」，對話經常會發送親吻及愛心表情符號，「令人想入非非」。

林女自稱從事會計工作，與閨密合租港島區的豪宅，新年後按上司要求飛回新加坡工作，故目前不在港。林女亦向事主分享過往失敗的愛情經歷，指被台灣認識的前度男友詐財，被對方盜用信用卡提錢後逃去無蹤，令她背負債務，亦難以再相信他人。事主安慰她早日忘記過去，被讚「個人夠真誠善良」。很快，雙方便發展為「情侶」，林女更聲稱已在新加坡置業，方便他們日後組織小康之家。

婉拒投資 觸怒「女友」

後來林女指自己以投資為副業，「很好賺」，不會用太多錢，走勢好時一定穩賺，並著事主一同投資。事主起初未有相信，懷疑投資有風險，多次拒絕，結果觸怒女方，不滿他表現冷淡。

林女之後向他介紹一個馬來西亞的慈善機構，有香港藝人為機構做宣傳。事主查核後證實機構是真實存在的，漸漸放下戒心。對方乘勝狙擊，向他發放了一條與該機構名稱相近的網頁連結，向事主發邀請碼，著他設立新帳號，結果事主被拉入局「投資」，但網頁內容卻是投注性質，屬外圍賭博。

放下戒心 聯名入金

事主聯絡彩金客服後獲得入賬戶口，但每一次都是不同帳戶。由於「女友」每次在走勢好時，便教事主如何投注，故他起初只贏不輸，加上頭5次充值都能即時提現，更令他信以為真。後來，客服稱彩金有名額限制，只有再充值更大金額才可開通，事主依言照辦，並繼續獲取得到彩金。

直到有一次，女方稱有聯名活動，兩人一同充值50萬RM（兌港元匯率為1.8倍），以取得88,888RM彩金的名額，並與彩金客服預約及充值。事主共充值27萬RM（即48.6萬元），女方則充值23萬RM，並向客服確認資料，沒料到客服竟稱需要每人各自充值50萬元，較原先多了一倍，並需要3日內如數充值， 否則會凍結戶口。

女方著事主自行籌錢，例如向親友借錢、向財務公司貸款，或者申請網上銀行信用卡；又不斷滋擾事主，以死相逼；更稱會在屯門貼滿事主頭像的街貼。事主深受困擾，只好向朋友提出借錢周轉，對方認為屬詐騙，陪同事主前往深水埗警署報案，警方經初步了解後，懷疑是串謀詐騙案。一言驚醒夢中人，事主慨嘆﹕「全數辛苦賺來的錢一下子全被騙了。」

事主受騙後，曾自己找到一個聲稱反詐騙的黑客組織求助，其後他擔心亦是騙局，沒再與對方聯絡。(事主提供)

一度求助黑客組織 多次報警難追討

事主不甘心受騙，希望自己尋找方法取回失款，於社交平台Facebook上找到一個聲稱反詐騙的黑客組織，稱可為九成受害人討回被騙金額。事主曾嘗試接觸對方，對方更製作了一張「登記表」，惟事主「見過鬼怕黑」，質疑可信性，擔心被二次詐騙，最終沒再與對方聯絡。事主事後再到元朗警署及網上報案平台報案，有跟進案件的探員向他坦言，過往曾聽到「林X欣」詐騙的事件，又指此類騙案破案率不高，因涉及境外行騙，騙徒亦大機會已轉走金錢，恐難以追討，事主聞言心灰意冷。

崩潰嚎哭 萌生死念

事件對L先生造成極大情緒困擾，曾多次情緒崩潰嚎哭。他形容，發生事件後無日安寧，日日失眠，擔心被騙徒滋擾勒索，或者誘導去借財務公司，更被恐嚇會貼街招，直言令其精神失常，工作時如行屍走肉。他大感無助，壓力之大更令他曾升起輕生念頭。他如今已沒想再追討款項，「愈去追討那筆騙款，就好似愈令自己更加放唔開」，他需要用時間修補心靈。不過，即使無法破案，但他仍希望將自己遇騙一事公開，警惕他人要小心騙局。

警方回覆查詢時表示，上周三（3月7日）接獲一名37歲男子報案，指早前透過社交平台認識一名女子，被該名女子誘騙在網上投資，並將合共9萬元轉賬至一個本地戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報警求助。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進，暫無人被捕。