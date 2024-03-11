海關破歷來最大宗大麻花案拘一男　新界物流倉檢570公斤值$1.15億

海關偵破一宗大麻案，上月底在新界一個物流倉內，檢獲570公斤大麻花，市值1.15億元，是歷來在市內（境內但不包括在邊境、口岸及空運等）破獲最大宗的大麻花案件。及至上周五（8日），人員拘捕一名53歲物流公司男東主。海關稱，今年首兩個月檢獲的大麻已達790公斤；而去年檢獲9.5噸各類毒品當中，大麻佔四分之一、達超過2.4噸。海關關注近年檢獲大麻量上升的趨勢，會採取因時制宜的緝毒策略應對。



海關在新界一個物流倉，檢獲570公斤大麻花，市值1.15億元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫表示，人員經情報分析及深入調查後，鎖定新界一個物流倉，懷疑該處藏有大麻花。海關於2月26日採取執法行動，突擊搜查該物流倉，在20板共532箱報稱家庭電器的貨物，當中4板共145箱內，檢獲570公斤、市值1.15億元的大麻花。經跟進調查後，關員上周五（8日）在疑犯位於新界區的住所，拘捕該名53歲、報稱物流公司東主的本地男子，他經調查後獲准保釋候查。

海關在新界一個物流倉，檢獲570公斤大麻花，市值1.15億元。（陳浩然攝）

劉偉倫稱，涉案紙箱當中，部分只裝有以錫紙袋裝着的大麻花；另有部分大麻花經包裝後，混入空氣清新機，不排除販毒分子擬將毒品轉運到其他地方。海關相信今次行動已成功阻止大量毒品流入本港市面，正追查涉案大麻來源，不排除有更多人被捕。海關毒品調查科高級監督黃浩然表示，不排除販毒集團趁復活節假期前囤積毒品，趁長假期供應本地。

海關在新界一個物流倉，檢獲570公斤以錫紙袋包裝的大麻花，市值1.15億元。（陳浩然攝）

正常貨物內藏大麻 魚目混珠圖避偵查

至於經海運販毒方面，海關近期在兩批泰國抵港的貨物當中，分別在一批木製餐枱及餐椅內，檢獲35公斤、市值710萬元的大麻花；以及在一批報稱狗糧的貨物當中，檢獲40公斤、市值800萬元的大麻花。海關指出，販毒集團常會利用大量正常貨物魚目混珠，掩飾藏有毒品，以逃避執法人員偵查。

海關在新界一個物流倉，檢獲570公斤大麻花，市值1.15億元。部分涉案紙箱只裝有以錫紙袋裝着的大麻花（左）；另有部分大麻花經包裝後，混入空氣清新機（右），不排除擬轉運到其他地方。（陳浩然攝）

機場首兩月破42大麻案 檢180公斤大麻按年升1.8倍

另一方面，海關今年首兩個月在機場破獲的大麻案及大麻檢獲量，均較去年同期大幅上升。海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸指出，今年1月至2月海關已在機場破獲42宗大麻案，較去年同期的9宗大升3.7倍；檢獲大麻180公斤、市值逾2,600萬，檢獲量亦達去年的1.8倍。當中共拘捕4名介乎18至41歲的涉案者；去年同期則拘捕3人。

在機場破獲的大麻案當中，39宗屬貨運案件，佔整體的93%。海關發現毒販以往較常將大麻以膠袋及錫紙袋密封，再藏於食品包裝、例如寵物食品、零食、咖啡豆及茶葉內；近期則有更多元的手法，例如會將大麻收藏在大型日用品，例如嬰兒用品包裝及梳化內，企圖以入口常見物品作掩飾，減低被抽查風險，以販運更大量的大麻來港。

海關今年1月至2月已在機場破獲42宗大麻案，較去年同期的9宗大升3.7倍；檢獲大麻180公斤、市值逾2,600萬元，檢獲量亦達去年的1.8倍。（陳浩然攝）

餘下3宗在機場破獲的大麻案則屬旅客販運的案件，海關發現販毒販毒集團招攬成員以行李掩飾藏毒，部分人更直接將大麻放於行李箱內走私到港，不作其他掩飾或收藏。去年同期海關則沒有在機場發現旅客販運大麻案。海關強調會繼續加強在機場堵截大麻的執法行動，以風險管理及大數據分析原則，揀選高風險旅客及貨物檢查；並提醒市民外遊到大麻管制較寬鬆國家，切勿購買或攜帶大麻類毒品回港，以免誤墮法網。

海關今年首兩個月在機場破獲的大麻案中，3宗屬旅客販運案件，部分大麻被藏於食品包裝內（左），部分則毫無掩飾、直接放在行李箱內（右）。（陳浩然攝）

黃浩然稱，海關發現本地對大麻需求上升，當中不乏年輕人。他強調大麻是毒品，吸食除會令人上癮，亦會傷害身體；毒品對個人、家庭及社會遺禍甚深，呼籲市民要向毒品說不。海關亦會繼續執法、從源頭堵截毒品，並會加強宣傳及青少年教育，提高大眾抗毒意識。

他指出，毒品案件及吸毒量增多是全球共同面對的問題，販毒手法層出不窮，毒品除供應本地，亦會轉往其他國家。海關一直致力打擊各層面販毒活動，除在口岸及境內提升執法能力，亦加強與警方、內地及海外執法機關情報及執法合作，配合財富調查追查販毒集團資金流向，打擊販毒活動。另外，海關本月底會派高層人員到世界海關組織位於比利時布魯塞爾的總部，參加執法合法會議，跟其他與會者商討跨境緝毒合作安排。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢廸（左起）、海關毒品調查科高級監督黃浩然、海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫。（陳浩然攝）

販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁及罰款500萬元，海關呼籲市民切勿以身試法。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。