洪福邨火警︱機電署：屋內兩爐具型號未獲批　煮食爐沒安全裝置

今早（11日）元朗洪福邨洪樂樓一單位傳爆炸巨響起火，79歲獨居男户主二級燒傷送院，機電署派員檢走石油氣爐具和兩罐石油氣調查。機電署回覆《香港01》查詢表示，涉事單位有內石油氣煮食爐和石油氣熱水爐，但兩個爐具型號均未獲署方批准。署方初步調查後，相信煮食爐曾被開啟後，並未正常點燃或被風吹熄。由於該煮食爐沒有熄火安全裝置，導致氣體洩漏及積聚於室內，當爐具被再次燃點時引發意外。



單位陷入熊熊烈火。（讀者提供）

機電署稱，今早接獲消防處通報有關事故，隨即派員到場調查，發現在涉事單位內有一個石油氣煮食爐和一個石油氣熱水爐，分別接駁着一個石油氣瓶，兩個爐具型號均未獲署方批准。據悉，事發時傷者正開啟該煮食爐，隨即發生事故。

其後，氣體供應公司亦到場進行測試，發現涉事單位的氣體煮食爐、熱水爐、接駁喉管及石油氣瓶均沒有洩漏氣體；但初步懷疑煮食爐曾被開啟後，並未正常點燃或及後被風吹熄。由於該煮食爐並沒有熄火安全裝置，導致氣體洩漏及積聚於室內，當爐具被再次燃點時引發意外。署方已撿走涉事煮食爐及熱水爐作進一步調查。

機電工程署人員取走煮食爐頭、熱水爐，以及兩罐石油氣。（蔡正邦攝）

機電署建議，市民選購及使用家用氣體煮食爐及熱水爐時，應確保氣體煮食爐及熱水爐已獲得機電署批准並附有「GU」標誌；另外，無論安裝、更換或維修氣體煮食爐及熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行，否則有機會違反《氣體安全條例》，違者會被檢控；最後，住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體用具進行安全檢查。如氣體用具有破損或不正常的操作狀況，請立即停止使用，並向註冊氣體供應公司查詢。

事發於今晨6時16分，元朗洪福邨洪樂樓7樓一單位起火，並傳出爆炸巨響。消防員趕至芯於17分鐘將火救熄，並在單位內救出一名老翁，他清醒，胸口、面及手二級燒傷，由救護車送到屯門醫院治理。火警期間250至300名居民自行疏散落樓。

至早上10時許，數名機電署人員到洪樂樓7樓起火單位調查。現場所見，單位被熏黑，有床褥和衣物被燒至焦黑破爛，一片凌亂。人員檢走一個煮食爐頭、一個熱水爐，以及兩罐石油氣作進一步調查。街坊稱，大廈是用中央煤氣，惟肇事單位卻用石油氣。