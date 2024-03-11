海關搗元朗3,000呎私煙鐵皮倉　檢$4,500萬貨拘兩男

海關今午（11日）在元朗公庵路反私煙，搗破一個約3,000呎的私煙儲存鐵皮倉庫，起獲1,000萬支私煙，市值約4,500萬元，應課稅值約3,300萬元，並分別拘捕兩名43及44歲中國籍男子。



海關今日（11日）元朗公庵路搗破一個約3,000呎私煙儲存倉庫，起獲1000萬支私煙，市值約4500萬元，拘捕兩名43及44歲中國籍男子。(王譯揚攝）

海關稅收罪案調查科高級督察黃永源表示，海關今日（11日）下午5時許，在元朗公庵路一帶進行反私煙行動，搗破一個約3,000呎鐵皮私煙儲存倉庫，起獲約1,000萬支懷疑未完稅私煙，市值約4,500萬元，應課稅值約3,300萬元。人員隨即拘捕兩名分別43及44歲中國籍男子，他們報稱公司東主及無業，亦扣查倉庫內兩輛懷疑涉案車輛。兩名被捕男子被控處理應課稅品條例適用的貨品，將在周三（13日）於屯門裁判法院提堂。

黃永源續稱，海關相信該鐵皮儲存倉屬於一個私煙集團，並利用偏僻及隱蔽的鐵皮倉作為掩飾，企圖增加海關人員的執法難度。黃又指，私煙儲存倉庫面積達3,000呎，是一個比較規模的私煙儲存倉庫，經調查後發現，涉案的私煙儲存倉庫主要是用作供應私煙給新界的居民。

海關今日（11日）元朗公庵路搗破一個約3,000呎私煙儲存倉庫，起獲1000萬支私煙，市值約4500萬元，拘捕兩名43及44歲中國籍男子。(王譯揚攝）

海關表示，會繼續以全方位策略打擊各層面的私煙活動，並提醒市民買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。