華富邨奪命火｜拐杖婦着火後半分鐘始被發現　街坊淋兩盆水撲救

香港仔華富（一）邨華明樓昨日（11日）發生奪命火警，63歲婦人煮食時疑燒着衣服變「火人」，步出單位求救，惜行動不便，近半分鐘始被發現，鄰居雖即時淋水撲救，惜已告傷重不治。有份救火的街坊表示，昨日聽到鄰居呼救聲，見到女事主上身着火倒卧地上「唔識郁」，連忙拿來兩盆水淋落她身上。



死者姓江（63歲），與丈夫、女兒及女婿同住華富邨華明樓。據知，江婦患有紅斑狼瘡症和骨枯病症，由於行動不便，要靠拐杖協助。其他家庭成員也有工作，事發時只她一人在家。今日（12日）單位門外點有白蠟燭致祭。

單位門外點有白蠟燭致祭。（林澤鋒攝）

住在起火單位斜對面的陳女士，事發時有份協助救火。她憶述，聽到另一名街坊叫救命，開門查看，見到事主上半身着火，連忙到廚房取水撲救。陳說：「行出嚟佢已經瞓咗喺度，瞓隔鄰。我用滅火器，用兩盆水倒落去濕囉！」她形容女事主沒有反應：「我都聽唔到佢嗌救命，係隔鄰個婆婆聽到，個婆婆叫救命，我哋先出嚟，我哋閂埋門唔知嘛！」

她指倒第一盆水已經淋熄其身上大部分火種，但為免蔓延，所以再淋多一盆水，可惜最終女事主傷重不治。

街坊用盆盛水淋落事主身上救火，可惜最終不治。（<香港01>記者攝）

另一位有份救火的鄰居同樣姓陳，她住在死者單位對面。她曾使用滅火筒救火，表示由於早年鄰居單位火燭，因此她購買了滅火筒放在家中，以備不時之需。

住對面的陳女士，用滅火筒救火。

消防員在起火單位調查。（翁鈺輝攝）

案發於昨日中午12時37分，華富邨華明樓居民報案，指一名女子在走廊位置起火，有鄰居向她淋水撲救；惟救護員證實女事主已告不治。消防員到場時，發現單位內的廚房爐頭仍然開著，有一鍋翻熱中的餸菜，經調查相信，死者做飯時，上身睡衣不慎著火， 但由於行動不便，她行出家門求救，近半分鐘後才被鄰居發現，當時她上身已着火，倒在走廊。

仵工將死者屍體舁送殮房。（陳浩然攝）

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政府化驗師到場調查。（鄭嘉惠攝）