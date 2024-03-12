長沙灣珠寶行竊案｜七旬婦用他人銀行卡付款　趁機偷金搭的士逃走

昨日（11日）上午10時59分，一名73歲姓鄧婦人到長沙灣青山道一間珠寶金行「扮顧客」，結果偷走一對龍鳳鈪及一條金鏈，共值4.1萬元，最終昨晚她在元朗被捕。警方亦起回懷疑涉案失物。

消息指，被捕老婦為家庭主婦，沒有犯案前科。案發時她到金行聲稱要買金器作婚禮禮物，於是她揀選一對龍鳳鈪及一條金鏈，並將一張屬於他人的提款卡交予店員，隨即拿著金器訛稱要到店外找其傭工。店員不以為然，約20秒過後，老婦仍未歸來，店員遂起疑心，到店外察看才驚覺老婦已逃之夭夭。



據知，警方接報調查並翻查閉路電視，發現老婦離開金行後乘搭的士，並於元朗山貝路下車。警員翻查附近一帶閉路電視及查問路人，終於尋得老婦，將她拘捕並在其單位起回失物。老婦向警方承認因一時貪念犯案，至於案中提款卡的卡主身份仍有待警方調查。



一對龍鳳鈪及一條金鏈被女子搶去。（馬耀文攝）

案發於昨日上午10時59分，在場女店員稱，該名女子聲稱購買金器送贈他人，要求選購一對約3萬元的龍鳳鈪。店員為她挑選一對約3.4萬元的龍鳳鈪，對方爽快地說：「咁就呢對喇！」然後又表示想多買一條金鏈，結果選了一條約3錢8分的金鏈，並要求用信用卡付款。其間「佢即刻將啲鈪，放落挽住嘅手袋裏面」隨後逃去無蹤，損失共值4.1萬元。

昨晚約7時於元朗區拘捕一名73歲姓鄧女子，並起回懷疑涉案失物。被捕人現正被扣留調查，案件續由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。