兩外籍漢為免費旅行　攜$1800萬大麻花抵港被捕　機場10年最大案

海關前日（10日）偵破過去10年來在機場最大宗旅客販運大麻案件，檢獲約87公斤懷疑大麻花，估計市值約1,800萬元，並拘捕兩名外籍男子。他們已共同被控以一項販運危險藥物罪，明日（13日）在西九龍裁判法院提堂。海關指，因為兩名被捕人的行李X光影像有異，且用同一款鎖頭鎖上而感懷疑，深入調查後尋獲涉案大麻花，相信兩人受他人提供免費機票旅行引誘，攜帶涉案毒品來港。



海關在兩名加拿大抵港旅客的寄艙行李，檢獲共約87公斤懷疑大麻花，估計市值約1,800萬元。

兩名被捕男子分別67歲及48歲，他們前日從加拿大溫哥華，經日本東京飛抵本港。海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指出，關員為兩名涉案男子清關時，發現4件寄艙行李內的物品形態相近、密度平均，與一般旅客攜帶的個人物品有明顯分別，加上4件行李址用同一款鎖頭鎖上，引起海關懷疑。關員深入搜查行李後，在報稱已退休67歲男子的行李當中，檢獲73包共41公斤大麻花，48歲男廚師的行李當中則檢獲82包共46公斤大麻花，關員遂把兩人拘捕。

調查顯示，兩人均接受他人提供免費機票旅行而運送涉案毒品，結伴由加拿大出發，經日本轉乘另一航班來港，企圖以較迂迴路線掩飾出發地。檢獲的大麻花均以密封膠袋真空包裝，相信是希望掩蓋大麻花濃烈的氣味。海關會繼續追查毒品來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關在兩名加拿大抵港旅客的寄艙行李，檢獲共約87公斤懷疑大麻花，估計市值約1,800萬元，兩名被捕男旅客黑布蒙頭由關員押走。

海關表示，隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關在兩名加拿大抵港旅客的寄艙行李，檢獲共約87公斤懷疑大麻花，估計市值約1,800萬元。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。