華富邨奪命火｜鄰居親述數分鐘救熄「火球」　嘆：冇諗過救唔返

香港仔華富邨華明樓昨日（11日）發生奪命火警， 一名行動不便的63歲婦人煮食時，疑意外燒着上衣慘變「火人」衝出單位求救，最終傷重當場不治。事發時協助救火的女鄰居向《香港01》透露，開門時驚見一團「火球」，直至用滅火筒及淋水救熄後，才辨識到是一個人，慨嘆：「冇諗過會救唔返‥‥‥」



陳小姐起初只見到火球，沒法辨識是鄰居著火。（陳浩然攝）

居於死者單位對面的鄰居陳小姐憶述恐怖一刻，她指開門後赫見火球「一團嘢」，起初仍未能辨識是甚麼，只是慌忙用拿取滅火筒救火，其後才驚見是鄰居，傷者當時右半邊身大致救熄，但左手仍被火燒，其他鄰居再淋水撲滅，但眾人均不敢移動傷者。

陳小姐續稱，消防於數分鐘後便趕抵到場，她立即交代事主家中仍有煙冒出，催促人員「快啲入去睇睇」。她驚聞噩耗後亦感難過，慨嘆「冇諗過會救唔返，好短時間，3至4分鐘內已救熄。」陳小姐家門外鐵閘有被毀燒的痕跡，她已通知房署，惟只接獲通知只會重新葺油，惟她希望能更換，因怕觸景傷情，每次見到都會想起悲劇。

至於家中長備滅火筒，陳小姐表示由於早年朋友單位因充電器曾經失火，幸對方家中有滅火筒，及時在未蔓延前救熄，她遂購買了兩枝滅火筒放在家中，一枝水劑、粉劑，以備不時之需。因此，昨日火警發生亦立即將火撲滅。

死者著火後 一度倒卧鄰居門前，鐵閘有燒毀痕跡。（陳浩然攝）

住在起火單位斜對面的陳女士亦有份協助救火。她憶述，聽到另一名街坊叫救命，開門查看已見事主上半身着火，連忙到廚房取水撲救。她說：「行出嚟佢（死者）已經瞓咗喺度，瞓隔鄰。我用兩盆水倒落去濕囉！」她形容女事主當時已沒有反應：「我都聽唔到佢嗌救命，係隔鄰個婆婆聽到，個婆婆叫救命，我哋先出嚟，我哋閂埋門唔知嘛！」

起火單位斜對面的陳女士，事發時有份協助救火。（陳浩然攝）

案發於昨日中午12時37分，華富邨華明樓居民報案，指一名女子在走廊位置起火，有鄰居向她淋水撲救；惟救護員證實女事主已告不治。消防員到場時，發現單位內的廚房爐頭仍然開著，有一鍋翻熱中的餸菜，經調查相信，死者做飯時，上身睡衣不慎著火， 但由於行動不便，她行出家門求救，近半分鐘後才被鄰居發現，當時她上身已着火，倒在走廊。

死者姓江（63歲），與丈夫、女兒及女婿同住華富邨華明樓。據知，江婦患有紅斑狼瘡症和骨枯病症，由於行動不便，要靠拐杖協助。其他家庭成員也有工作，事發時只她一人在家。今日（12日）單位門外點有白蠟燭致祭。

消防員在起火單位調查。（翁鈺輝攝）

單位門外點有白蠟燭致祭。（林澤鋒攝）

仵工將死者屍體舁送殮房。（陳浩然攝）

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政府化驗師到場調查。（鄭嘉惠攝）