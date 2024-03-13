有片｜屯門平治司機遭截停捱斬　兇徒散水混亂跌跌撞撞乘車離去

今日（13日）凌晨1時許，一輛白色平治私家車被兩輛私家車截停，多人下車用開山刀斬向平治19歲姓馮男司機，馮男雙腳受傷，昏迷被送往屯門醫院治理。歹徒逞兇後逃離現場，警方正調查案件。



《香港01》接獲兩段影片，拍攝到多名歹徒「散水」場面。片段甫開始可見，一輛白色私家車橫亘馬路中央，前方有一輛深色私家車停在慢線位置，後方則有兩輛私家車，停在快線的白色車未有動靜，另一車先行駛離現場，3名身穿黑衫男子跟隨跑走，未幾有兩人折返跑向白色車。其後有兩人靠近白色車及嘗試開車門，但白色車褪前褪後，更險撞到二人。



其後再多3輛私家車駛至接應黑衫人，此時白色車率先駛走，多人下車又再上車，分別三車逃去，期間有一人被未關緊的車門撞到翻滾地上，隨即起身登車。三車褪後轉彎離去時，其中一輛私家車疑撞欄，遺下車頭泵把，最後三車驅車而去。



其中一人被未關緊的車門打至翻滾在地，隨即狼狽起身登車。（讀者影片截圖）

現場可見，涉事的白色平治及深色私家車仍留在現場，均車身損毀，其中傷者的平治座駕，連車門亦甩脫、車身有擦撞痕跡、車廂亦遺下血跡；而懷疑刀手使用的深色車，其車輪飛脫，車頭嚴重損毀，附近約數米鐵欄亦被撞毀。警員到場封閉一段道路調查，警員在附近搜索，隨後於附近的海榮路及海華路，分別發現兩輛可疑車輛，懷疑與案有關。

傷者的平治座駕，車門被撞脫。

其中一輛涉案私家車損毀，警員到場調查。