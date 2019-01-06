【古紋化】維多利亞時代之刺青狂熱

正所謂「物以罕為貴」，維多利亞時代的貴族們以紋身裝飾身體，或許只是在追隨一種潮流，但無疑這是西方國家紋身作為身體裝飾的起源。

源自對19世紀一場明治維新運動，日本人向西方國家打開了貿易的大門，而紋身則成為了其中一項英國與日本交流文化的項目。當時，維多利亞女皇的孫子，年僅16歲的喬治王子在日本橫濱找了一名紋身師在他手臂上紋上一條紅藍雙色的巨龍，其後喬治王子在接見明治天皇的時候展露自己的紋身，這則新聞迅速掀起了英國及歐洲的紋身熱潮：貴族們紛紛前往日本紋身。在西方國家對日本商品及文化有很大需求的同時，紋身這種玩意也頓成了社會地位、對日本商品購買力的標誌。「當時人所共知的是，如果你很有錢並且去過日本，那麼最好在回國前給自己紋身。」埃塞克斯大學當代藝術講師馬特洛德（MATT LODDER）對維多利亞時代的紋身熱潮曾作出這樣的描述。

圖中描繪了歐洲人前往日本紋身的畫面。

英國皇家海軍博物館展出的珍貴紋身照片，正好為這個紋身狂熱的時代留下記錄。

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一位美國記者於1893年對英國紋身藝術家SUTHERLAND MACDONALD進行了訪問，並在報導中展示了紋身的不同樣式。

而在英國的紋身師SUTHERLAND MACDONALD，同樣亦因為為喬治王子紋身而知名度大增。他原本是一位極具天份的畫家，他在參與戰爭的時候就曾為隊友紋身，因而熟悉了紋身技術。戰後他在倫敦西區（當時的時尚集中地）開設了一家土耳其浴室，並提供紋身服務，為那些富裕的浴客身體上添上了藝術性的紋身圖案。而自從為喬治王子紋身後，很多沒法遠赴日本而又渴望紋身的貴族如丹麥國王等，都找上這位才華洋溢又具商業頭腦的紋身藝術家，令他成為舉世聞名的紋身師。面對日益增長的紋身需求，SUTHERLAND於1890年發明的電動紋身機首次取得英國的專利，亦標誌著紋身走上商業化的道路。

英國雜誌《Tatler》於1903年的報導中，將紋身形容為「今日最時尚的狂熱」。