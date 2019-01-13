【符號學】LAUGH NOW，CRY LATER．悲喜面具寓意活在當下

Chicano紋身風格集結了上世紀芝加哥的墨西哥裔文化，由黑幫生活到流行產物，每一個都是延續這種文化遺產的符號；除女性、黑幫、宗教、流行物以外，還有一個承載着幫派精神與生活態度的獨特符號——「LAUGH NOW，CRY LATER」。

悲與喜的希臘戲劇面具 原始的「Laugh now，cry later」（又有人稱之為「Smile now，cry later」）紋身由兩個戲劇面具組成，一悲一喜，代表着兩極的情緒。假設你對這個紋身符號沒有多少認知，相信亦會見過這兩個歷史悠久、經典的哭笑面具，又名「Sock and Buskin」。在古希臘戲劇中扮演悲劇角色的演員會穿着一雙名為「buskin」的靴子，而喜劇角色則只穿着一雙薄底鞋，叫作「sock」。而古希臘神話中掌管悲劇的繆思（拉丁語：Muses，主司藝術與科學的九位文藝女神之總稱）Melpomene正是穿着buskin、拿着一個悲劇面具；喜劇繆思Thalia則手拿喜劇面具、穿着sock。這兩個戲劇面具亦因而有了這樣的別稱。

「LAUGH NOW，CRY LATER」刺青：

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