紋身前務必要注意14個事項　這是一輩子的事　做足功課免後悔

有說，當你決定去紋身，這像結婚──正確的選擇令人稱心滿意，但當你喝醉時，就別作出選擇了 ; 為免日後後悔，浪費金錢以激光去除紋身，不妨仔細閱讀以下紋身前、紋身後要注意的事項，尤其是如果你是第一次紋身。

紋身收費

紋身的價格取決於圖樣的大小（蓋圖當然更貴）。以香港為例，通常情況下，一個黑色單線條的小紋身的價格為五百元起；大圖的話，紋身師多以時薪計，八百元至三千元不等（視乎名氣與複雜程度），亦有紋身師可按客人的預算去設計。余文樂御用的台灣紋身師林立杰（ig︰joshlintattoo）就要五百美金一小時。

刺背部特大圖，一次不能完成，是紋身師與客人的耐力考驗，也是兩者信任的橋樑。（網上圖片）

紋身前我需要了解甚麼？

選擇心水的紋身師（風格、衛生等方面），然後預約到店，進行深入諮詢 ; 紋身師出圖給客人前，會先收取一些訂金；好的紋身並不便宜，便宜的紋身通常都不好，切勿講價。

一般來說，在紋身之前的一天，就像body check前一樣：睡好覺，吃一頓豐富早餐，保持水分，不要醉酒，這些都能減輕你的痛感。

刺青時，紋身師會使用手套和一次性質的針頭。會看刺青的位置是否需要剃去手毛、腳毛 ; 客人不必事先自行處理，增加剃傷的風險。

紋身過程中，可以帶一些零食、朱古力，看Netflix或看書、聽歌等，都可使你全神貫注，甚至忘卻痛楚。

簡單線條的小圖收費，一般來說是幾百元。小圖也可以很昂貴，視乎細節位、複雜程度。（網上圖片）

紋身前切勿喝酒和使用麻醉膏

酒會稀釋血液，使你在紋身過程中流更多血，過多的血液也會使紋身墨水變稀，影響入色。另外，刺青前避免在陽光下暴曬，慎防曬傷或乾燥和脫皮。

切勿使用麻醉膏（numbing cream），以圖減輕痛楚，它會影響皮膚的質地，使紋身墨水更加難於沉積於皮膚。

紋身位置

在決定紋身位置時，需要考慮康復過程中傷口如何影響你的日常︰例如後大腿紋身可能會使你在頭幾天坐立不安 ; 而胸部下的紋身，可能會影響女性佩戴胸圍。

胸部附近的紋身，可能不方便佩戴胸圍，影響日常。（網上圖片）

紋身最痛的部位是？

根據紋身的大小和在身體上的位置而定，例如在身體較豐滿的部位刺上小紋身，痛感最細，前臂上的紋身也是「入門級」；可以摵自己（pinch test）測試一下身體對疼痛的敏感程度。

同時，客人的耐痛程度、紋身師割線和上色的手法也有影響。但可以肯定告訴你，刺在肋骨、足踝、頸部，膝蓋、膝蓋後或肘部內側，你就是可以得到掌聲的勇士了！

頸部刺青，是可以得到掌聲的勇士！（網上圖片）

紋身時的感覺是怎樣的？

像是有人在用熱針劃破你的皮膚。大約十五分鐘後，你的腎上腺素開始產生作用，算是習慣了疼痛感 ; 若做大圖，疼痛感可能像坐過山車般高低起伏。

紋身後感覺如何？

若然皮膚隨後腫脹發紅或有點像曬傷一樣，那是完全正常的，切勿抓刮或過度摩擦。要特別注意的是，當疼痛感加劇，可能是傷口受到感染了，請諮詢你的紋身師並盡快看醫生。

在手腕、前臂上紋身，屬「入門級」，不會太痛。 （網上圖片）

包紮傷口

當紋身完成後，刺青師會使用保鮮紙或一種防水、透氣的protective tattoo film為客人包紮傷口 ; 保鮮紙的話，建議五小時內不要撕下，而protective tattoo film則具有二十四小時的防護效能（或遵照紋身師的建議可撕下的時間）。

觸摸紋身

每次觸摸紋身之前一定要用性質溫和的肥皂清潔雙手。撕下保鮮紙或protective tattoo film後，用暖水、不含任何添加劑的肥皂，清洗滲出來的血跡和紋身墨水，並用紙巾印乾水份。清理完畢，不要重新包紮紋身傷口。

紋身後該怎樣保養？

紋身完成後，請避開水，至少兩星期（洗澡除外！）。在這段癒合期，時刻保持傷口乾燥、清潔；洗澡時不要過度浸泡紋身。

海水含有大量細菌，不要游泳和避免接觸沙粒。也要遠離桑拿浴室、熱水、游泳池，湖泊和池塘，以防感染。遠離太陽的直接照射，因為陽光會產生黑色素，使之沉澱，影響紋身的鮮艷程度。

切勿用酒精、含酒精的用品擦拭紋身；切忌以毛巾、磨砂用品擦拭傷口 ; 不要使用乳液、太陽油等防曬用品。

紋身前切勿喝酒和使用麻醉膏。 （網上圖片）

紋身有哪些風險？

紋身過敏（tattoo reactions）並不常見。紅色紋身墨水有機會引起皮膚過敏反應。而若你對染髮劑、人造珠寶、廉價香水過敏，紋身前請諮詢醫生。

需要多少時間讓傷口癒合？

因人而異，整個癒合期需要兩至四星期，這段期間盡可能穿著寬鬆、透氣的衣物 ; 甚至避免劇烈運動，因會導致大量出汗。

脫皮和痕癢

脫皮、結痂是正常的癒合現象，避免抓刮，影響紋身顏色。可使用刺青師建議的紋身專用膏，塗一層薄薄的在表面。

當紋身100%痊癒，可以用防曬霜保護保持滋潤。

補色

紋身有機會掉色或顏色淡化，一般情況，紋身師會免費對其進行潤飾，修復缺陷。