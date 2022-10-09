韓星特別紋身｜細數G-Dragon、MAMAMOO、Amber等明星的刺青故事

以往談及紋身總會讓人聯想到黑社會，充滿陽剛味的龍鳳圖樣；或是與叛逆不羈的形象綁在一起的青少年次文化。



其實現在越來越流行所謂的「微刺青」。以簡單的圖示或帶有設計感的圖騰化作身上的印記，為人生留下獨一無二的記號。這樣的趨勢在韓國非常盛行，尤其在K-pop藝人間更是十分流行。

盤點K-pop藝人身上特別的刺青符號！（點圖放大看看）▼▼▼

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GD——向KAWS致敬的刺青

說到韓流明星的刺青，就不能不提到韓國音樂圈的天王權志龍GD。除了是音源強者外，他也是圈內數一數二的刺青狂魔，手指、後背、胸膛等地方都有刺上圖騰外，連大腿也不放過，整個人說是會活動的刺青藝術品也不為過。其中在肚臍上方的圖騰，就是為了向知名的當代藝術家KAWS致敬而刺，藝術家之間的欣賞方式果然不一樣啊！

MAMAMOO——象徵友情的刺青

大部分的人紋身都是為了紀念某件事，才會在身上留下永遠的符號。可能是感情，可能是家人，或是生命中難以忘懷的回憶。韓國女團MAMAMOO中的兩位團員，華莎和輝人從小一起長大，從中學就遇見彼此，至今仍共同在熱愛的音樂圈打拼，為了紀念情同手足的友情，兩人便相約一起在腳踝上刺下Resonance（共鳴），象徵彼此是心有靈犀的soulmate。

龍俊亨——寫進歌詞的刺青

說到韓流音樂圈，另外一位熱愛紋身的男藝人，也不能忘記前BEAST成員龍俊亨。身為歌手中的知名作曲家，身邊的題材通通都是靈感來源，連身上的刺青也不例外。在BEAST第3張正規專輯《Highlight》中的抒情歌《WhenI》歌詞中寫道：「If I die tomorrow I never regret，這刻在我左手臂上的字依舊。」將自身經歷寫進歌詞中，讓歌曲更有韻味，也偷偷透漏了身上刺青對自己的意義呢！

Amber——內心掙扎的刺青

F(X)團員Amber身上的紋身數量在K-pop女星中應是第一人，台裔美國人的成長背景讓他對刺青的接受度更高，刺青的風格也偏美式。熱愛音樂的她在手臂上刻下了音樂漂流在暴風雨中的圖案，暗示著在前公司的控制下，無法按照自己想法玩音樂的掙扎。

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Dappei結語：

看完這麼多明星身上的紋身，小編自己也很想嘗試，加上微刺青與傳統的風格大相逕庭，更像是身體的一種裝飾，甚至有人會在無法消除的傷疤作設計，將本來觸目驚心的疤痕化成一件藝術品。不過，刺青是要留在身上一輩子，雖然可以洗刺青，但聽說去除刺青的疼痛感遠大於刺上時的感覺，所以大家還是要深思熟慮後再做決定啊！



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原文：「微刺青」時代來襲！細數韓流明星身上特別的刺青符號！

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