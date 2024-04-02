【3月精選影像】23條極速過三讀　本地消費淡靜　藝術三月多展覽

《基本法》第23條立法上月尾結束公眾咨詢，政府3月8日，將《維護國家安全條例草案》刊憲，並交立法會同日完成首讀。接下來立法會全速審議，更不只一次增加臨時會議。終於在3月19日，89名在席立法會議員全票通過三讀，過程只12日。法例於23日正式生效。

3月本港有不少展覧舉行，包括一年一度的Art Basel（巴塞爾藝術展）、Art Central，又有「teamLab：光漣」發光蛋裝置、東九龍文化中心LED花海裝置、「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」展覧。

疫後本港經濟復甦不似預期，除了夜經濟淡靜，還要面對內地競爭，不少港人貪內地物價較低，選擇北上消費，本港出現結業潮，且情況不限於食肆和街坊小店。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

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