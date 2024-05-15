【太平清醮．圖話】佛誕回復好天氣　市民熱鬧打醮　近看飄色巡遊

今日（15日）是佛誕，長洲舉行一年一度太平清醮。中環5號碼頭早上已開始出現等船的人龍，市民到離島感受傳統節日氣氛。月初本港連場大雨，將包山棚架吹倒，幸好天氣一直好轉，棚架重搭修復進度理想，一切都能如期舉行。

除了搶包山外，飄色巡遊亦是太平清醮重點節目之一。較早前長洲新興街街坊會主席曾家明師傅受訪時表示，政府十分緊張飄色主題，多次詢問「係咪諷刺特首定邊個呀？」，不過他透露，今年飄色隊伍中，仍包含涉及國安元素、垃圾徵費、防騙等時政主題。

巡遊在下午2時開始，作為「色芯」的小朋友換上精美道具服，穿梭長洲的大街小巷，沿途向市民揮手。

攝影：廖雁雄

圖片編輯：蘇煒然

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