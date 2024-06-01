【5月精選影像】垃圾徵費再暫緩　初選案裁決　黃金周煙火罩維港

5月連場大雨，訴說夏天來臨。縱使面對不穩定的天氣，「五一黃金周」維港煙火仍如期舉行，規模對比除夕煙花、國慶日煙花細，但旅發局計劃每月舉辦煙火表演，吸引遊客訪港。

擾攘多時的垃圾徵費在5月再度延後，政府宣布不會在8月1日實施，亦未再提出新的時間表。而作為主要推手的環境及生態局局長謝展寰，則避過問責下台一劫，仍獲政務司副司長卓永興稱讚「盡心盡力」，政府支持他的工作和做法。

民主派「35+」初選案在月尾裁決，16名不認罪被告當中，法官判14人串謀顛覆國家政權罪成；另外2人罪名不成立，惟律政司馬上提出上訴。

「01影像」精選5月份精彩照片，以影像回顧本月城中大小事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

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