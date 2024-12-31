2024回顧．圖輯｜速通23條立法　力推盛事挽經濟　挑戰不絶又一年

不經不覺，2024年也來到尾聲。回望過去一年，香港又再經歷了許多變化。

在立法會加開會議趕工下，《基本法》第23條由刊憲首讀至三讀僅12日便完成立法；相比之下垃圾徵費處處碰壁至無限期擱置；即棄餐具走塑，紙羹木叉成箭靶；港隊出戰巴黎奧運，創下一屆兩金佳績；大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎BB。

除此之外，本港極力推動「盛事經濟」，各式展覽和活動一浪接一浪。惜不是每場盛事都能圓滿結束：國際邁亞密訪港美斯無落場、吹氣裝置要放氣避強風、無人機因「電離層閃爍」未起飛。而且年內戲院、超市、健身中心相繼結業，復甦經濟仍面臨重重挑戰。

「01影像」挑選了過去一年的新聞照片，與讀者一起回顧2024年。

攝影：《香港01》攝影組

圖片編輯：蘇煒然

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