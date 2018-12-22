【歷史影像】50年前的NASA經典「地出」照　太空人用太陽16法則？

NASA經典照片「地出」（Earthrise），於1968年12月24日，在「太陽神8號」（Apollo 8）太空船前往月球軌道執行任務時拍攝。NASA在多年前公開了任務中的錄音，並製作了模擬影片，讓公眾了解這些照片拍攝時的情況。 攝影：NASA、視覺中國，撰文：徐尉晉

在月球軌道看地球升起

「太陽神8號」是人類第一次離開近地軌道、繞月球航行的任務。三位執行任務的太空人，分別是指揮官Frank Borman、指令艙駕駛員Jim Lovell和登月艙駕駛員（Bill）William Anders。飛船在發射三天後到達月球，在月球軌道上航行了20小時，期間太空人在船艙的窗戶看見「地出」的畫面。3人對話節錄如下：

Anders：老天，看看那一邊的畫面！地球正在升起，嘩，多麼美麗！

Borman開玩笑說：不要拍攝，我們沒有這個預定計劃。

Anders笑說：Jim，你有彩色底片嗎？快遞給我，好嗎？

Lovell：老兄，那實在太捧了！

那時候，Anders正使用Hasselblad 500EL相機、250mm鏡頭，有別於其他反光鏡相機的光學觀景器，這部相機改成用簡單的瞄準器（sighting ring）構圖。到 Lovell把柯達Ektachrome 70mm彩色底片交給Anders的時候，地出的畫面，已經從他眼前溜走。

Anders拍攝的首張「地出」照片為黑白照。(NASA)

Anders：我想，我們錯過了！

Lovell：喂，從這邊看到!（在另一邊的船窗）

Anders：讓我拍攝下來吧，現在看起來更加清晰了。

Lovell：Bill，我看到了構圖，那看起來非常清晰！

**快門聲**

Lovell：有拍下來嗎？

Anders：拍到了。

Lovell：多拍攝幾張吧。來，把相機交給我！

Anders：等等，讓我調校到正確的設定，你先冷靜點。

Lovell：快拍攝！

Anders：冷靜點，Lovell!

Lovell：好吧！啊，這張照片太漂亮了，1/250快門，f/11光圈。

**快門聲**

Anders：好吧。

Lovell：現在用不同的曝光拍攝吧！

Anders：我已經做了，拍攝了兩種不同的曝光。

第二張才是彩色照片，以f/11光圈、1/250快門、250mm鏡頭、柯達Ektachrome 70mm彩色底片拍攝。(NASA)

太空人都識Sunny 16 rule？

有網民看到錄音的影片後，留言說原來太空人也懂得用「太陽16法則」（Sunny 16 rule）。攝影術中所謂「太陽16法則」是一種測光方法，是指在陽光普照的日子，假設菲林或相機感光度是100，以 f/16光圈、 1/100秒或1/125秒快門拍攝，就會得到大致正確的曝光。

假如使用大一級f/11光圈，快門應加快一倍至1/200秒或1/250，如此類推。Anders使用f/11光圈、1/250快門拍攝這張經典照片，正和這個法則背後的原理相同。

50年前平安夜當天，3位太空人向地球進行電視直播，朗讀《聖經》創世紀的章節，創造了當時世界上最多人收看的收視紀錄。是次太空任務，為美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1960年代內的登月計劃鋪平了道路。翌年7月20日，太陽神11號成功登月，岩士唐和艾德靈成為首兩位踏足月球的人。

自然攝影師Galen Rowell稱，這是「史上最具影響力的環境照片」。

(Petapixel, NASA)

左起指令艙駕駛員Jim Lovell、登月艙駕駛員（Bill）William Anders及指揮官Frank Borman在甘迺迪太空中心的模擬器前拍攝。（視覺中國）