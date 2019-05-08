香港真實影像協會：當代國際紀錄片共學　放映7部社會運動紀錄片

紀實
撰文：
最後更新日期：

香港真實影像協會於5月16日至26日舉辦《當代國際紀錄片共學：其後》，放映一共7部來自日本、南韓、台灣、泰國、俄羅斯、中國以及本地與社會運動相關的紀錄片。

7部紀錄片《三里塚：伊卡洛斯的殞落》、《金君是誰》、《錢江衍派》、《空洞的時間》、《帕夫倫斯基——身體中的鐵釘》、《安妮》、《前仆後繼》都是首次在港公映，此外，多位紀錄片導演亦會出席放映後談，與觀眾分享。

香港真實影像協會圖片

一．《其後》專題製作　開幕放映及映後談

日期：5月16日（四）

時間：下午7時30分至8時45分

地點：Kino@Eaton House

二．《錢江衍派》放映及映後談

日期：5月18日（六）

時間：下午7時30分至9時30分

地點：Kino@Eaton House

三．《安妮》放映及映後談

日期：5月19日（日）

時間：下午1時45分至3時30分

地點：Kino@Eaton House

四．《帕夫倫斯基—身體中的鐵釘》放映

日期：5月22日（三）

時間：下午7時45分至9時正

地點：香港藝術中心

五．《空洞的時間》放映及映後談

日期：5月23日（四）

時間：下午7時45分至10時正

地點：香港藝術中心

六．《三里塚：伊卡洛斯的殞落》放映及映後談

日期：5月25日（六）

時間：下午7時正至10時正

地點：大館 賽馬會立方

七．《金君是誰》放映及映後談

日期：5月26日（日）

時間：下午4時正至6時15分

地點：大館 賽馬會立方

購票及詳情：http://www.actualimages.org.hk/aftermath/ticketing/

主題講座與工作坊：

《唔講真實》座談會

日期：5月19日（日）

時間：下午3時45分至5時15分

地點：Kino@Eaton House

《前仆後繼》粗剪分享工作坊

日期：5月24日（五）

時間：下午7時45分至10時正

地點：香港藝術中心

圖像的力量- 歷史重塑

日期：5月25日（六）

時間：下午4時正至5時30分

地點：大館 賽馬會立方

「創投大會的文化視野」工作坊

日期：5月26日（日）

時間：下午1時正至2時30分

地點：Terrible Baby Music Room@Eaton House

（資料由香港真實影像協會提供）

紀錄片裏的舊香港和舊港人　真實影像協會：這也是對2017年的回應
【世界盃．真／實#8】前非洲國腳撐起港黑人足球隊：我們都可做到
【真／實 #7】過度活躍症孩子　給老豆的情書
【真／實#5】（罪）人的婚禮　男同志教徒新人：神愛世人包括同志
【真／實#3】活在天台慘白世界　越南難民光哥　自彈自唱越南情歌
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。