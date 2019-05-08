香港真實影像協會：當代國際紀錄片共學　放映7部社會運動紀錄片

香港真實影像協會於5月16日至26日舉辦《當代國際紀錄片共學：其後》，放映一共7部來自日本、南韓、台灣、泰國、俄羅斯、中國以及本地與社會運動相關的紀錄片。
7部紀錄片《三里塚：伊卡洛斯的殞落》、《金君是誰》、《錢江衍派》、《空洞的時間》、《帕夫倫斯基——身體中的鐵釘》、《安妮》、《前仆後繼》都是首次在港公映，此外，多位紀錄片導演亦會出席放映後談，與觀眾分享。
香港真實影像協會圖片
一．《其後》專題製作 開幕放映及映後談
日期：5月16日（四）
時間：下午7時30分至8時45分
地點：Kino@Eaton House
二．《錢江衍派》放映及映後談
日期：5月18日（六）
時間：下午7時30分至9時30分
地點：Kino@Eaton House
三．《安妮》放映及映後談
日期：5月19日（日）
時間：下午1時45分至3時30分
地點：Kino@Eaton House
四．《帕夫倫斯基—身體中的鐵釘》放映
日期：5月22日（三）
時間：下午7時45分至9時正
地點：香港藝術中心
五．《空洞的時間》放映及映後談
日期：5月23日（四）
時間：下午7時45分至10時正
地點：香港藝術中心
六．《三里塚：伊卡洛斯的殞落》放映及映後談
日期：5月25日（六）
時間：下午7時正至10時正
地點：大館 賽馬會立方
七．《金君是誰》放映及映後談
日期：5月26日（日）
時間：下午4時正至6時15分
地點：大館 賽馬會立方
購票及詳情：http://www.actualimages.org.hk/aftermath/ticketing/
主題講座與工作坊：
《唔講真實》座談會
日期：5月19日（日）
時間：下午3時45分至5時15分
地點：Kino@Eaton House
《前仆後繼》粗剪分享工作坊
日期：5月24日（五）
時間：下午7時45分至10時正
地點：香港藝術中心
圖像的力量- 歷史重塑
日期：5月25日（六）
時間：下午4時正至5時30分
地點：大館 賽馬會立方
「創投大會的文化視野」工作坊
日期：5月26日（日）
時間：下午1時正至2時30分
地點：Terrible Baby Music Room@Eaton House
（資料由香港真實影像協會提供）