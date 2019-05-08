香港真實影像協會：當代國際紀錄片共學　放映7部社會運動紀錄片

香港真實影像協會於5月16日至26日舉辦《當代國際紀錄片共學：其後》，放映一共7部來自日本、南韓、台灣、泰國、俄羅斯、中國以及本地與社會運動相關的紀錄片。

7部紀錄片《三里塚：伊卡洛斯的殞落》、《金君是誰》、《錢江衍派》、《空洞的時間》、《帕夫倫斯基——身體中的鐵釘》、《安妮》、《前仆後繼》都是首次在港公映，此外，多位紀錄片導演亦會出席放映後談，與觀眾分享。