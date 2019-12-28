【和你shop．圖輯】示威者上水廣場抗議 斥內地客「返大陸」

網民今日（28日）發起上水廣場「和你shop」活動，不滿水貨客擾民。下午3時近百人在於上水廣場、新都廣場遊走，在商場內叫口號及包圍商舖，並指罵購物的內地人。其間多間商舖落閘，便衣警員及防暴警察分別在上水廣場內及對開行人天橋，截查及拘捕多人。

攝影：梁鵬威攝