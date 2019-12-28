【和你shop．圖輯】示威者上水廣場抗議 斥內地客「返大陸」

紀實
撰文：
最後更新日期：

網民今日（28日）發起上水廣場「和你shop」活動，不滿水貨客擾民。下午3時近百人在於上水廣場、新都廣場遊走，在商場內叫口號及包圍商舖，並指罵購物的內地人。其間多間商舖落閘，便衣警員及防暴警察分別在上水廣場內及對開行人天橋，截查及拘捕多人。

攝影：梁鵬威攝

多名示威者進入一間萬寧。（梁鵬威攝）

多名示威者進入一間萬寧，並高叫口號。（梁鵬威攝）

商場內的店舖陸續落閘，有示威者指今日到場是「shopping」而非破壞店舖。（梁鵬威攝）

有黑衣示威者跳入美心集團旗下星巴克咖啡店櫃枱後方，將飲品杯分發予其他人。（梁鵬威攝）

有商鋪落閘。（梁鵬威攝）

防暴警於上水廣場外制服一人。（梁鵬威攝）

防暴警察在上水廣場對開行人天橋截查市民。（梁鵬威攝）

防暴警察在上水廣場外截查市民。（梁鵬威攝）

多名被捕人士由警員帶走。（梁鵬威攝）

上水廣場外天橋有大批防暴警員戒備。（梁鵬威攝）

上水廣場通往天橋出口有多名防暴警員駐守。（梁鵬威攝）

多名防暴警員衝上天橋，並進入商場追捕示威者，將一名紅色男子制服。（梁鵬威攝）

多名防暴警員衝上天橋，並進入商場追捕示威者，將一名紅色男子制服。（梁鵬威攝）

防暴警員施放胡椒噴霧射向在場人士。（梁鵬威攝）

示威者查看途人隨身物品。（梁鵬威攝）

女子被示威者包圍及拉扯其物品，有化妝品散落地上。（梁鵬威攝）

女子被示威者包圍及拉扯其物品，有化妝品散落地上。（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

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