【武漢肺炎・圖輯】全球確診數字破萬　地球村村民同在口罩下生活

2020年2月1日，全球確診武漢肺炎患者破萬，主要來自中國內地。多國開始從中國撤僑之際，部份從中國回國人士陸續確診感染新型冠狀病毒。英國、俄羅斯、瑞典和西班牙相繼「失守」。泰國和日本的確診個案也持續增加，而泰國首度出現人傳人個案之外，亦是中國以外最多確診個案的地區。
美國、新加坡、越南、意大利、科威特等多個國家，都相繼有措施禁止中國公民入境，或是暫停來往中國的航班，以堵截病源。有德國及美國專家指出，此新型冠狀病毒病患出現症狀以前，病毒就可能傳染他人。現在到達全球個案破萬的關口，究竟疫情會持續發酵，還是會突然回落，在這交往越見頻繁的地球村中，每一個世界公民，今回似是也逃不過要面對抗疫的問題。
攝影： 梁鵬威、路透社、Getty Images、美聯社
圖片編輯：周穎瑤
2020年1月31日，中國政府以民航包機接載滯留泰國的武漢人回武漢，機場人員配以全副防護裝備迎接。（路透社）
2020年1月29日，一對新人在悉尼灣拍攝婚照，一名戴口罩的女子從旁跳開。（Jenny Evans／Getty Images）
2020年1月31日，在世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）祖國埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴國際機場，一名旅客正在享用機場內的服務。（Luke Dray／Getty Images）
2020年1月31日，英國當局以旅遊巴接載從武漢返英的國民到醫院。（Peter Byrne/Pool via 路透社）
2020年1月31日，在越南河內，馬路上的人都戴上口罩。越南宣布即日（2月1日）起暫停中國大陸、香港、澳門和台灣航班來往當地，直至5月1日。
2020年1月31日，印度一群伊斯蘭信徒集體禱告，祈求疫情不會到來。（Aiit Solanki／美聯社）
2020年1月31日，南韓首爾德壽宮的侍衛舉行換班儀式時，都紛紛戴上口罩。（Chung Sung-Jun／Getty Images）
2020年1月29日，遊客到訪日本奈良公園。（Nobuki Ito/ 共同社 via 美聯社）
2020年1月31日，一群大叔戴着口罩到公園下棋。（Kevin Frayer／Getty Images）
2020年1月30日，小童除了戴上了口罩，還以蒸餾水樽作為頭套防疫。（Kevin Frayer／Getty Images）
2020年2月1日，香港市民到九龍城一家生活用品店的始創店排隊購買口罩。（梁鵬威攝）
2020年1月28日，澳門市民觀賞其他市民燃放的煙花，同賀農曆新年。（Anthony Kwan／Getty Images）
2020年1月28日，一名武漢醫護人員在當地的醫院當值。（新華社 via 美聯社）