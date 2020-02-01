【武漢肺炎・圖輯】全球確診數字破萬　地球村村民同在口罩下生活

2020年2月1日，全球確診武漢肺炎患者破萬，主要來自中國內地。多國開始從中國撤僑之際，部份從中國回國人士陸續確診感染新型冠狀病毒。英國、俄羅斯、瑞典和西班牙相繼「失守」。泰國和日本的確診個案也持續增加，而泰國首度出現人傳人個案之外，亦是中國以外最多確診個案的地區。

美國、新加坡、越南、意大利、科威特等多個國家，都相繼有措施禁止中國公民入境，或是暫停來往中國的航班，以堵截病源。有德國及美國專家指出，此新型冠狀病毒病患出現症狀以前，病毒就可能傳染他人。現在到達全球個案破萬的關口，究竟疫情會持續發酵，還是會突然回落，在這交往越見頻繁的地球村中，每一個世界公民，今回似是也逃不過要面對抗疫的問題。

攝影： 梁鵬威、路透社、Getty Images、美聯社

圖片編輯：周穎瑤