台灣疫情・圖輯｜單日急增180宗確診　雙北第三級警戒歷來最嚴厲

台灣新冠肺炎疫情轉壞，昨日（14日）單日暴增180人確診，行政院今日（15日）早上宣布台北及新北市即日至5月28日升為三級防疫警戒，暫試行兩周。全台娛樂場所須關閉，教堂公廟需落實實名制、加強清潔，國中及小學停止對外開放。

自出現疫情以來，台灣從未進入第三級警戒，此級別意味市民外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，除了維生、維持秩序、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉，否則也要落實戴口罩和維持社交距離等措施。

除了早前醫院及酒店出現確診個案外，當地近日最新爆發的「萬華茶室」群組因涉及色情活動，疑有多人有密切接觸但難以追查，令人關注。

攝影：路透社、中央社

圖片編輯：周穎瑤

展開