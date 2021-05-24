【圖輯】大型藝術展再臨香江　疫下觀展　重新感受實體作品真面目

2021年5月，香港新冠肺炎個案數字明顯回落，巴塞爾藝術展與Art Central等大型藝術展覽都在同一個周末舉行，我城在一年後再現久違的藝術氣氛。

過去一年，全球都因疫情容不下人群聚集的風險，各地各種的藝術活動都要停辦。業界拒絕坐以代斃，網上展覽與表演放映大行其道，人們未至於完全失去吸收藝術的場合，但總欠缺了些什麼。雖然口罩還是要戴牢，今日人們能再在藝術品之間晃來晃去，親眼觀賞甚至觸摸展品，作品箇中的質感與層次，配以真人的交流互動，人們也許重新感受，所謂藝術作品，或許不只標個價錢有個輪廓就好。或許到頭來我們還覺得藝術很難明，活動數碼化是不爭的趨勢，實體的人與事，還是有其珍貴的溫度。

攝影：鄭子峰

圖片編輯：周穎瑤

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