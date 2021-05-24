【圖輯】所有學校恢復半日面授　同學們終再相遇　校舍重拾喧鬧

教育局早前宣布放寬恢復面授課堂要求，由5月24日起，所有學校可全體恢復半日面授課堂，並未有將教職員定期檢測或接種疫苗列為條件；不過為避免學生外出用膳，上課時間仍以半天為限。

今早天氣忽晴忽雨，聖公會聖雅各小學各級同學即使要冒雨也趕回校舍上課，整棟校舍重拾久違的喧鬧。有六年級小學生表示，上網課時感到孤單，慶幸畢業前可與同學見面，希望可以盡情聚舊，「傾計、玩下、聯絡感情」。現場所見，有同學投入上課，也有同學感覺疲累，但回到學校看到彼此，不需要經電腦揚聲器才能聽到大家說話－－其實「有學返」的日子，最難忘的不怎麼是書本上的知識，而是同學間互相陪伴努力與嬉戲的時光。

攝影：梁鵬威

圖片編輯：周穎瑤

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