【圖輯】六四集會再被禁　香港聲援學運32年經典回顧

今年是六四事件32周年，支聯會申請在維園舉辦燭光晚會，再次被警方以防疫為由拒絕。由1990年起從不間斷的悼念活動，已連續兩年被禁止。

1989年北京的民主運動，以解放軍入城鎮壓收場。遠在香港，不單有大大小小的聲援遊行和集會，之後每年的六四燭光晚會，更是持續了30年，影響了整代香港人。

然而在2019年反修例運動後，本港政治氣氛大變，支聯會多名常委被檢控甚至罪成入獄；建制人猛烈批評支聯會的「結束一黨專政」綱領含顛覆意思，違反《港區國安法》，甚至要求取締支聯會。

未來維園能否再次亮起六四燭光，成為了疑問。

攝影：美聯社、路透社、支聯會提供；李澤彤、曾梓洋、羅國輝、盧翊銘、林若勤、羅君豪、余俊亮、黃永俊

圖片編輯：蘇煒然

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