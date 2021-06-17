【圖輯】警方再度搜查壹傳媒大樓　拘5高層凍結1800萬資產

撰文：蘇煒然
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今日（17日）警方拘捕5名壹傳媒高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉，指他們涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。並派數百警員到將軍澳《蘋果日報》大樓搜查。
警務處國家安全處高級警司李桂華表示，警方向法庭申請手令搜查《蘋果》大樓，手令容許處理新聞材料資料。5小時調查後，警方檢走大批物品，包括38部屬於新聞工作者的電腦。警方亦凍結三間公司1800萬元資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和AD Internet Limited 蘋果互聯網有限公司。
攝影：Getty Images、美聯社、路透社；李澤彤攝
圖片編輯：蘇煒然
警務處國家安全處高級警司李桂華表示，警方向法庭申請手令搜查《蘋果》大樓，手令容許處理新聞材料資料。5小時調查後，警方檢走大批物品，包括38部屬於新聞工作者的電腦。警方亦凍結三間公司1800萬元資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和AD Internet Limited 蘋果互聯網有限公司。
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