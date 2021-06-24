圖輯｜由黎智英被捕到最後一夜出版　蘋果日報創刊26年後劃上句號

《蘋果日報》出版周四（24日）最後一天的實體報紙，新聞網站亦於午夜停止運作，從1995年6月20日創刊至今，共26年。

創辦人黎智英及多名高層先後被捕，黎智英及多間《蘋果日報》相闗公司的資產亦被凍結，《蘋果日報》即時陷入財政危機。最後董事會決定出版24日的《蘋果日報》後結束營運，新聞網站亦於23日的23:59停止運作。

在壹傳媒大樓內，新聞工作者埋頭趕稿，大樓外巿民聚集，亮起手提電話燈光。《蘋果日報》告別號目標印刷100萬份，約午夜12時半印好第一批，而旺角巿民亦差不多時間在報攤外排隊，等候購買最後一份《蘋果日報》。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社；李澤彤、張浩維、鄭子峰、盧翊銘、羅君豪、歐嘉樂、梁鵬威

圖片編輯：蘇煒然

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