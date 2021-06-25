高官換人・圖輯｜首位警察出身政務司司長　李家超扶搖直上官場記

國務院今日（25日）任命李家超為政務司司長，同時免去張建宗職務。李家超表示獲中央委任感到好光榮，指特區在《國安法》由亂變治，選舉改制下結束混亂、破壞的篇章；他表示會全力支持特首施政，按《基本法》全面落實「一國兩制」。

李家超於1977年加入香港警隊，2010年晉升為警務處副處長，2012年出任保安局副局長，並於上任前放棄英國國籍。2017年林鄭月娥出任特首後，他出任保安局局長，任內本港爆發反修例大規模示威及激烈衝突，他之後在立法會宣布撤回修例。《香港國安法》2020年在本港實施，警務處成立國家安全處，李家超成為維護國家安全委員會成員。

李家超是首位警隊出身的政務司司長。

攝影：政府新聞處、《香港01》攝影組

圖片編輯：周穎瑤

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