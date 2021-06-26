國際影像｜弗洛伊德案涉事前警員判囚22年半　人們慶祝公義伸張

美國明尼蘇達州（Minnesota）前警員肖萬（Derek Chauvin）去年拘捕黑人男子弗洛伊德（George Floyd）時跪在後者頸部令其死亡，早前被控謀殺罪名成立，法院6月25日裁定肖萬入獄22年半。公布判決後，大批支持種族平權人士上街遊行慶祝。有支持者同時高舉同樣死於警暴的黑人的肖像，期許各死者終將會得到屬於他們的公道。

檢察官法蘭克（Matthew Frank）在庭上懇請法官判處肖萬入獄30年，他表示弗洛伊德被肖萬虐待致死是正確的說法，那是向一名無助而乞求生存的男子被殘忍對待的9分半鐘。而在判刑前，肖萬打破沉默，向弗洛伊德的家人表達慰問，希望他們將來可以覺得更安心。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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