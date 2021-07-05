【邁阿密塌樓．圖輯】風暴前爆破拆除餘下部分　開通更大搜索範圍

美國邁阿密（Miami）瑟夫賽德鎮（Surfside），一棟12層高的住宅大樓（尚普蘭大廈南樓，Champlain Towers South）上月24日發生塌樓意外，大廈東北側半邊倒塌，涉55個單位。事件至今造成24人死亡，另有121人失蹤。救援人員日以繼夜在災場搜索，但自意外發生一小時之後，就不曾發現生還者。

隨着熱帶風暴艾爾莎（Elsa）吹襲古巴，並繼續逼近佛羅里達州，當局決定拆除大樓餘下的部分。當地時間7月4日，工程人員在大樓底部裝設炸藥並且引爆，大樓在煙霧中化為平地。當局表示爆破行動成功，容許救援人員在較低風險下再次進入災場搜索，包括早前未能到達的區域，例如是地下車庫。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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