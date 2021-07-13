【歷史影像】1989年蘇聯軍撤出阿富汗　能否為今天美軍帶來啓示？

美國從阿富汗撤軍進度已完成大半，塔利班同時大幅擴張勢力，奪取阿富汗土地控制權。不少評論分析都對局勢表示擔憂，阿富汗或會回到內戰狀態，並以1989年蘇聯撤出阿富汗作為比較。

冷戰時期，蘇聯出兵入侵阿富汗並扶植親蘇政權，美國及其盟友，包括當時與蘇聯交惡的中國，則資助當地反對勢力，使蘇聯統治成本大增，最終蘇聯軍隊在1989年2月完全撤出阿富汗。失去了靠山，阿富汗的社會主義政權遭軍閥圍攻，很快便倒台。然而各派系搶奪權力，新政府根本無法運作，只有不斷的武裝衝突。最後塔利班坐大成為最大勢力，掌握政權，直至2001年發生9.11襲擊，美國出兵阿富汗，又將塔利班趕出了首都喀布爾。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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